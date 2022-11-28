«Расстреливали гражданских». История оккупации легендарной Чернобаевки, ставшей чистилищем для армии РФ. Интервью с главой сельсовета 28 ноября, 10:07 Эксклюзив НВ Глава сельсовета Игорь Дудар рассказал об оккупации уже легендарной Чернобаевки, которая стала чистилищем для армии РФ (Фото:Чернобаевский сельсовет Херсонской области / Facebook)

Чернобаевка — село возле Херсона, которое стало известно благодаря тому, что ВСУ умело и регулярно разбивали вражеские войска на одном и том же аэродроме.

Украинцы не уставали генерировать шутки о событиях в этом «Бермудском треугольнике» Херсонской области, а ударов, которые можно сосчитать, было по меньшей мере 30.

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Даже российские оккупанты признавали свои систематические поражения и называли Чернобаевку «чистилищем» для живой силы и кладбищем — для военной техники.

Что в это время чувствовали граждане, проживавшие в оккупации, в интервью Радио НВ рассказал глава Чернобаевского сельского совета Игорь Дудар.

— В Чернобаевке до войны проживало чуть больше 9000 человек.

— Если точнее, 11 [тысяч].

— Сколько человек проживало во время оккупации? Можно ли это оценить?

— В начале вторжения некоторое количество жителей уехало. Но со временем, надеясь на скорый возврат ВСУ в Чернобаевку, люди теряли надежду, что это будет скоро: выехало около половины жителей на подконтрольную ВСУ территорию.

— Что говорили люди об этом опыте восьми месяцев оккупации?

— Я почти до июня сам находился под оккупацией. До 2 мая в помещение Чернобаевского сельского совета не вошел ни один военный РФ, поэтому мы работали в очень особых условиях. Вокруг населенного пункта стояли российские военные. Нам приходилось в таких сложных условиях проводить эвакуацию наших населенных пунктов, которые входят в состав Чернобаевской территориальной общины. И только 2 мая зашли к нам оккупационные войска и представители, сменившие власть.

— Каков был их разговор с вами? Что они от вас хотели?

— Во-первых, они намекали на сотрудничество. Я рад тому, что ни один работник аппарата Чернобаевского сельского совета, как и почти все количество работников учреждений Чернобаевского сельского совета, не пошли на сотрудничество. Некоторые субъекты были, но их единицы, и это был технический персонал — [люди], работавшие кладовщиками, охранниками в детских садах и школах. Из школы согласилась работать директором учебного заведения учительница начальных классов. И в Херсоне согласилась работать заведующей детским садом методист Чернобаевского яслей-сада. Остальные отказались.

— Кто в мае вошел в ваши кабинеты?

— Это были военные спецназовцы, которые провели акцию, я не знаю, против кого, — против мирного населения, здесь же не было военных. Почему-то ворвались они до начала рабочего дня. Мы почти каждый день, учитывая то, что был и комендантский час, и военное положение, собирались в 9:00. Мы могли спокойно прийти на работу, а они бы спокойно нас в это время застали. Но как ко мне, так и к заместителю, около семи часов утра ворвались спецназовцы. Меня дома не было, им не удалось меня арестовать, а моего заместителя Евгения Родионова арестовали. Какой-то непонятный для нас это был шаг с их стороны. Может быть, хотели показать силу, возможно, хотели запугать.

— Что сейчас с вашим заместителем? Он на свободе?

— На свободе. Он 14 дней находился в плену, затем его освободили. Он уехал на подконтрольную Украине территорию. Сейчас он назначен начальником военной администрации Генической городской администрации, работает в штатном режиме.

— Как вели себя военные в Чернобаевке? Была ли эволюция их поведения?

— Сами военные на территории Чернобаевки находились в составе каких-то мародерских групп. Они мародерили магазины. Иногда случалось, что они сталкивались с гражданским населением, они убивали гражданское население.

Первый такой случай произошел с двумя молодыми ребятами. 4 марта они просто ни за что расстреляли их на улице.

Находились они в окрестностях Чернобаевки, а именно в аэропорту. Заходили они в населенный пункт, укрываясь от обстрелов, когда отрабатывали их позиции. И стреляли по мирному населению, когда кто-нибудь выходил. Может быть, они боялись, что сдадут их позиции. Также были и погибшие, и раненые.

— Всегда ли это были русские? В Херсоне часть этого контингента составляли так называемые ДНРовцы. О них говорили, что они очень плохо экипированы и всегда искали еду. Что-то подобное было в Чернобаевке?

— Это были военные РФ, экипированные очень современно, как мы это видели. «ДНРовцы» после в основном осуществляли патрулирование на блокпостах. А в село заходили вооруженные военные.

— Нельзя представить, каково быть жителем Чернобаевки, когда постоянно что-то взрывается, постоянно есть огромная опасность здоровью и жизни. Какими были эти месяцы, учитывая постоянную «бавовну»?

— Я был на территории аэропорта и наблюдал такую картину. Здание аэропорта уничтожено. Но полоса, на которую приземлялись самолеты, почти не повреждена. Есть несколько прилетов, но они незначительные. Это говорит о том, что ВСУ филигранно выполняли свою работу. И мы не ощущали такой угрозы для самого населенного пункта, которую мы ощущаем сейчас.

Буквально за два дня больше 20 прилетов по жилым домам наших гражданских жителей.

Все патриотически настроенные жители, ожидавшие освобождения, так и говорят: «Если где-то не взрывалось, если где-то не гремело, мы уже чувствовали то, что нас покинули, о нас забыли, линия фронта отодвигается где-то ближе к Николаеву, за Николаев». Если не было информации от СМИ, если не было связи, то наоборот переживали, что перестали громко раздаваться взрывы. Когда были прилеты, все как-то ощущали надежду, что все же это работают ВСУ, они уничтожают врага, и сейчас будет освобождение.

Сейчас немного другая ситуация. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Это настоящие террористы. Они, не выбирая позицию, стреляют прямо по населенному пункту. Передо мной интерактивная карта. Мы отмечаем, по каким частям населенного пункта были прилеты, где разрушены здания. Какой-либо логики я не вижу. Просто по всей территории побито.