Бои возле Антоновского моста: Продолжается мощная работа — Гуменюк 2 июля, 09:52 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Возле Антоновского моста в Херсонской области продолжаются мощные бои. Ситуация там сложная, но ВСУ продолжают уничтожать противников.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, военным нужна информационная тишина.

«Сейчас продолжается мощная боевая работа, в частности. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне это действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, в результате той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень затруднена эта боевая работа», — сказала Гуменюк.

Видео дня

Пресс-секретарь ОК Юг добавила, что за минувшие сутки в том районе было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления.

Именно российская ДГВ была привлечена в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

Оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонской области, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, накануне ударили ракетой по Антоновскому мосту.

По данным общественного деятеля Сергея Стерненка, вероятно, россияне ударили Искандером.