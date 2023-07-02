Бои возле Антоновского моста: Продолжается мощная работа — Гуменюк
Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)
Возле Антоновского моста в Херсонской области продолжаются мощные бои. Ситуация там сложная, но ВСУ продолжают уничтожать противников.
Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, военным нужна информационная тишина.
«Сейчас продолжается мощная боевая работа, в частности. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне это действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, в результате той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень затруднена эта боевая работа», — сказала Гуменюк.
Пресс-секретарь ОК Юг добавила, что за минувшие сутки в том районе было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники.
В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления.
Именно российская ДГВ была привлечена в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.
Оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонской области, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, накануне ударили ракетой по Антоновскому мосту.
По данным общественного деятеля Сергея Стерненка, вероятно, россияне ударили Искандером.