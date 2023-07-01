Росія передислокувала війська зі східних берегів Дніпра для оборони Запорізького напрямку — розвідка Британії

1 июля, 09:24
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

В отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 1 июля, сообщается, что именно российская ДГВ была задействована в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

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Боевые действия там были значительным образом осложнены из-за подрыва Каховской ГЭС.

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Ранее разведка Британии сообщала, что Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Организационная структура изменилась из-за больших потерь.

Разведчики заявляли, что термин «группа войск» указывает на крупное оперативно-целевое формирование.

Сообщалось, что миссией ДГВ является оборона южного сектора оккупированной территории, особенно юго-западный фланг, который зафиксирован по линии Днепра

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Антоновский мост

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