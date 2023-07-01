Росія передислокувала війська зі східних берегів Дніпра для оборони Запорізького напрямку — розвідка Британії 1 июля, 09:24 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

В отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 1 июля, сообщается, что именно российская ДГВ была задействована в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

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Боевые действия там были значительным образом осложнены из-за подрыва Каховской ГЭС.



Ранее разведка Британии сообщала, что Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Организационная структура изменилась из-за больших потерь.



Разведчики заявляли, что термин «группа войск» указывает на крупное оперативно-целевое формирование.



Сообщалось, что миссией ДГВ является оборона южного сектора оккупированной территории, особенно юго-западный фланг, который зафиксирован по линии Днепра

