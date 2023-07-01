«Никакого плацдарма ВСУ там нет». Оккупанты нанесли удар по Антоновскому мосту на левом берегу Днепра — видео 1 июля, 16:11 Антоновский мост (Фото:Uaquantum/Wikipedia)

Оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонской области, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, накануне ударили ракетой по Антоновскому мосту.

Соответствующие кадры обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«Оккупанты нанесли удар по левобережной части Антоновского моста. Накануне коллаборационист Сальдо три дня подряд убеждал, что никакого украинского плацдарма там нет", — написал он.

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По данным общественного деятеля Сергея Стерненка, вероятно, россияне ударили Искандером.

Из кадров на видео видны последствия удара, после прилета упал один из пролетов моста. По словам оккупанта, комментирующего за кадром, возле моста украинские воины якобы обустроили «бункер».

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ), которые обороняли восточный берег Днепра возле Антоновского моста, для усиления Запорожского направления.

Именно российская ДГВ была привлечена в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.