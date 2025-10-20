Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации главе областного совета и его жене, народному депутату Украины.

Об этом пишет НАБУ в понедельник, 20 октября.

В ведомстве не назвали имена. Однако аналитический портал Слово и дело ранее сообщал, что речь идет о главе Одесского областного совета Григории Диденко и нардепке Юлии Диденко.

В НАБУ отметили, что супруги за 2021−2023 годы не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн.

По данным следствия, глава облсовета и его жена-нардеп в 2021—2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн, не имея подтвержденных источников дохода. Среди активов — взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Слово и дело пишет, что, как отмечается в иске, брат Юлии Диденко Константин Сирота сделал вклад в 4 млн грн за апартаменты. Также мать нардепа приобрела автомобиль АUDI SQ8 2021 г. в. за 2 млн грн, которым постоянно пользовались супруги.

Также известно, что агрофирма Нива+ приобрела автомобиль АUDI SQ8 2024 г. в. за 4,19 млн грн. Однако, как сообщает Слово и дело, оплату осуществил председатель Одесского облсовета Диденко. К тому же именно супруги ездили на этом авто.

В САП считают, что нардеп и ее близкие не имели таких средств, чтобы приобрести все эти активы, и просят признать их необоснованными и конфисковать. Кроме этого, прокурор просит арестовать квартиру в Киеве площадью 32,2 кв. м и нежилое помещение площадью 39,9 кв. м в Трускавце во Львовской области для обеспечения рассмотрения иска, пишет Слово и дело.

В НАБУ отметили, что супругам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 366−2 УКУ. Им грозит лишение свободы на срок до двух лет.