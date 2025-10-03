Закарпатский город отсудил у жены нардепа 430 тыс. грн — СМИ

3 октября, 22:05
Нардеп Василий Петевка (по центру) (Фото: Василий Петевка /Facebook)

Нардеп Василий Петевка (по центру) (Фото: Василий Петевка /Facebook)

Хозяйственный суд Закарпатской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО Партнер, которое принадлежит Марине Петьовке, жене народного депутата, оплатить Тячевскому городскому совету 430,6 тыс. грн долевого участия.

Об этом сообщает Zaxid.net в пятницу, 3 октября.

По данным суда, компания построила в Тячеве торговое заведение в 2021 году, стоимость строительства составила более 10,7 млн грн. Закон предусматривает, что в течение десяти дней после начала строительства фирма должна была обратиться в городской совет с заявлением об определении размера долевого участия и оплатить определенную сумму до ввода объекта в эксплуатацию.

Зато торговое заведение было введено в эксплуатацию в декабре 2021 года, но деньги в бюджет города не поступили.

По данным портала Youcontrol, ООО Партнер принадлежит Марине Петевке, жене народного депутата из Закарпатья Василия Петевки. На компанию зарегистрированы более 50 объектов недвижимости в разных районах Закарпатья и 11 автомобилей, среди которых Porsche Cayenne 2024 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года.

Сумма долевого участия, которую взыскал суд, предназначена для развития инфраструктуры Тячева.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Закарпатская область Декларация Коррупция Верховная Рада

