У полковника ГПСУ нашли незадекларированное имущество на сумму более 13 млн грн — NGL.media

1 октября, 20:09
Олег Трофименко не задекларировал квартиру в ЖК Медовый, заявили журналисты (Фото: Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook)

Олег Трофименко не задекларировал квартиру в ЖК Медовый, заявили журналисты (Фото: Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook)

Семья 40-летнего полковника Государственной пограничной службы Олега Трофименко за последние годы приобрела имущество на сумму более 13 млн грн, которое тот не задекларировал, сказано в расследовании NGL.media, опубликованном в среду, 1 октября.

Трофименко родился в Харьковской области, является кандидатом юридических наук, награжден ведомственными знаками отличия и государственными наградами. Он руководит 7 приграничным Карпатским отрядом ГПСУ.

Журналисты обратили внимание, что супруга Трофименко Александра купила место на паркинге в престижном киевском ЖК Медовый за 480 тыс. грн, при том, что официально квартиры у семьи там нет. NGL.media просмотрело сообщения Александры Трофименко в домовом чате, которые подтверждают, что пара все-таки купила квартиру на 25-м этаже ЖК. Так, в 2021 году Трофименко спрашивала у соседей с 25 этажа, сталкивались ли они с такой проблемой, как труба-ливневка, проходящая через квартиру. В отделе продажи компании-застройщика сообщили журналистам, что квартиры на 25-м этаже ЖК двухуровневые и стоят от 40 тыс. грн за метр квадратный. Стоимость квартиры супругов Трофименко площадью 143 кв. м (одна из самых больших) сейчас составляет 5,6 млн грн без ремонта, сказано в расследовании.

NGL.media / фото застройщика
Фото: NGL.media / фото застройщика
NGL.media
Фото: NGL.media

В реестре недвижимости нет информации о том, что семья Трофименко имеет квартиру в ЖК Медовый. По мнению журналистов, это означает, что ее купили на чужое имя либо через договор купли-продажи имущественных прав. Такой договор был заключен на паркоместо в ЖК, заявили расследователи.

Глава правления ОО Антикоррупционный штаб Сергей Миткалик отметил, что должностное лицо должно задекларировать покупку квартиры по договору в год, когда был заключен этот договор, но квартира в ЖК Медовый так и не появилась в декларациях Олега Трофименко.

В еще одном домовом чате под названием Владельцы Александра Трофименко писала о задолженности за коммуналку и подтверждала, что оплатила квартиру без кредитов, сказано в расследовании. В судебном реестре есть информация о том, что Соломенский райсуд Киева в 2022 году обязал ее уплатить более 16 тысяч грн задолженности. В решении суда было сказано, что Трофименко владеет квартирой, номер которой скрыт, а взыскателем выступила управляющая компания ООО ЖК Сервис Центр.

Как пишут расследователи, в 2017—2023 годах Олег Трофименко не декларировал ни одного жилья, которым пользовалась его семья. Только в 2025 году в декларации появилась информация, что семья живет в служебной квартире во Львове.

По информации журналистов, отец полковника, 72-летний пенсионер МВД Владимир Трофименко, в январе 2022 года купил почти 13 гектаров земли в селе Новые Безрадичи Киевской области. Судя по договору купли-продажи, земля стоила 57,2 тыс. грн, что, как заявляют расследователи, яваляется «символической ценой», так как этот пригород популярен среди политиков и бизнесменов. В 2024 году Трофименко-старший получил разрешение на строительство садового домика площадью более 200 кв. м. Однако, по данным NGL.media, на территории идет строительство целого коттеджного городка под названием Друзья за одним забором.

NGL.media
Фото: NGL.media

В объявлении о продаже сказано, что дом в этом коттеджном городке стоит около 6,5 млн грн, но покупателю придется вложиться в ремонт. Риелтор объяснила, что коттеджи строили для себя «знакомые», один из них решил уйти из проекта, поэтому дом выставили на продажу. Журналисты сообщили, что среди владельцев участков в коттеджном городке оказалось несколько сооснователей компании Бубибо, где в прошлом году начала работать супруга Олега Трофименко.

Как пишет NGL.media, доходы Трофименко-старшего и его 67-летней супруги за последние десять лет не позволяют купить такой дом.

Также, по информации журналистов, стоимость всех автомобилей семьи Трофименко сейчас превышает 4 млн грн. Сначала Олег Трофименко, согласно декларациям, ездил на Volkswagen Polo 2012 года, принадлежащем Галине Трофименко. В 2018 году его супруга начала ездить на двухлетней Toyota Camry своей матери. В 2021 году, судя по декларациям, доходы семьи Трофименко начали расти. В следующем году у них появилась Toyota Highlander, а в 2025-м супруга полковника купила новую Skoda Superb. Галина Трофименко также указана собственницей Skoda Octavia 2020 года и Toyota Camry 2023 года.

NGL.media пишет, что Трофименко также пользовалась Audi E-Tron S стоимостью более 60 тыс. долларов, которым официально владеет Александр Персунов, связанный с матерью женщины. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Олег Трофименко в ответе на запрос журналистов заявил, что задекларировал все, что должен был, а информацию о своих родителях или теще не разглашает, чтобы не нарушать их «права на неприкосновенность частного жилья».

«Сведения о других лицах, в том числе моих родителях или родителях жены, не подлежат отражению в декларации и относятся к категории конфиденциальной информации. Ее разглашение без согласия указанных лиц противоречит требованиям действующего законодательства Украины о защите персональных данных и может нарушить их права на неприкосновенность частной жизни», — сказано в его ответе.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Госпогранслужба Украины Декларация Декларация о доходах Расследование Недвижимость

Поделиться:

