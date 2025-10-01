Семья 40-летнего полковника Государственной пограничной службы Олега Трофименко за последние годы приобрела имущество на сумму более 13 млн грн, которое тот не задекларировал, сказано в расследовании NGL.media , опубликованном в среду, 1 октября.

Трофименко родился в Харьковской области, является кандидатом юридических наук, награжден ведомственными знаками отличия и государственными наградами. Он руководит 7 приграничным Карпатским отрядом ГПСУ.

Журналисты обратили внимание, что супруга Трофименко Александра купила место на паркинге в престижном киевском ЖК Медовый за 480 тыс. грн, при том, что официально квартиры у семьи там нет. NGL.media просмотрело сообщения Александры Трофименко в домовом чате, которые подтверждают, что пара все-таки купила квартиру на 25-м этаже ЖК. Так, в 2021 году Трофименко спрашивала у соседей с 25 этажа, сталкивались ли они с такой проблемой, как труба-ливневка, проходящая через квартиру. В отделе продажи компании-застройщика сообщили журналистам, что квартиры на 25-м этаже ЖК двухуровневые и стоят от 40 тыс. грн за метр квадратный. Стоимость квартиры супругов Трофименко площадью 143 кв. м (одна из самых больших) сейчас составляет 5,6 млн грн без ремонта, сказано в расследовании.

Фото: NGL.media / фото застройщика

Фото: NGL.media

В реестре недвижимости нет информации о том, что семья Трофименко имеет квартиру в ЖК Медовый. По мнению журналистов, это означает, что ее купили на чужое имя либо через договор купли-продажи имущественных прав. Такой договор был заключен на паркоместо в ЖК, заявили расследователи.

Глава правления ОО Антикоррупционный штаб Сергей Миткалик отметил, что должностное лицо должно задекларировать покупку квартиры по договору в год, когда был заключен этот договор, но квартира в ЖК Медовый так и не появилась в декларациях Олега Трофименко.

В еще одном домовом чате под названием Владельцы Александра Трофименко писала о задолженности за коммуналку и подтверждала, что оплатила квартиру без кредитов, сказано в расследовании. В судебном реестре есть информация о том, что Соломенский райсуд Киева в 2022 году обязал ее уплатить более 16 тысяч грн задолженности. В решении суда было сказано, что Трофименко владеет квартирой, номер которой скрыт, а взыскателем выступила управляющая компания ООО ЖК Сервис Центр.

Как пишут расследователи, в 2017—2023 годах Олег Трофименко не декларировал ни одного жилья, которым пользовалась его семья. Только в 2025 году в декларации появилась информация, что семья живет в служебной квартире во Львове.

По информации журналистов, отец полковника, 72-летний пенсионер МВД Владимир Трофименко, в январе 2022 года купил почти 13 гектаров земли в селе Новые Безрадичи Киевской области. Судя по договору купли-продажи, земля стоила 57,2 тыс. грн, что, как заявляют расследователи, яваляется «символической ценой», так как этот пригород популярен среди политиков и бизнесменов. В 2024 году Трофименко-старший получил разрешение на строительство садового домика площадью более 200 кв. м. Однако, по данным NGL.media, на территории идет строительство целого коттеджного городка под названием Друзья за одним забором.

Фото: NGL.media

В объявлении о продаже сказано, что дом в этом коттеджном городке стоит около 6,5 млн грн, но покупателю придется вложиться в ремонт. Риелтор объяснила, что коттеджи строили для себя «знакомые», один из них решил уйти из проекта, поэтому дом выставили на продажу. Журналисты сообщили, что среди владельцев участков в коттеджном городке оказалось несколько сооснователей компании Бубибо, где в прошлом году начала работать супруга Олега Трофименко.

Как пишет NGL.media, доходы Трофименко-старшего и его 67-летней супруги за последние десять лет не позволяют купить такой дом.

Также, по информации журналистов, стоимость всех автомобилей семьи Трофименко сейчас превышает 4 млн грн. Сначала Олег Трофименко, согласно декларациям, ездил на Volkswagen Polo 2012 года, принадлежащем Галине Трофименко. В 2018 году его супруга начала ездить на двухлетней Toyota Camry своей матери. В 2021 году, судя по декларациям, доходы семьи Трофименко начали расти. В следующем году у них появилась Toyota Highlander, а в 2025-м супруга полковника купила новую Skoda Superb. Галина Трофименко также указана собственницей Skoda Octavia 2020 года и Toyota Camry 2023 года.

NGL.media пишет, что Трофименко также пользовалась Audi E-Tron S стоимостью более 60 тыс. долларов, которым официально владеет Александр Персунов, связанный с матерью женщины. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Олег Трофименко в ответе на запрос журналистов заявил, что задекларировал все, что должен был, а информацию о своих родителях или теще не разглашает, чтобы не нарушать их «права на неприкосновенность частного жилья».

«Сведения о других лицах, в том числе моих родителях или родителях жены, не подлежат отражению в декларации и относятся к категории конфиденциальной информации. Ее разглашение без согласия указанных лиц противоречит требованиям действующего законодательства Украины о защите персональных данных и может нарушить их права на неприкосновенность частной жизни», — сказано в его ответе.