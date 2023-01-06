«Отдельного внимания заслуживает библиотека». ГБР провело обыск в имении гауляйтера Сальдо — видео 6 января, 16:14 ГБР обнаружило сведения о структуре оккупационной администрации в Херсонской области (Фото:Скриншот видео ГБР)

В пятницу, 6 января, сотрудники Госбюро расследований провели обыск в имении прокремлевского гауляйтера Владимира Сальдо, сбежавшего из Херсона перед освобождением города ВСУ.

Как сообщается, следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ст. 111, ст. 111−1 и ст. 436−2 УК Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили документы РФ «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», сведения о структуре оккупационной администрации, конспекты с особенностями российского законодательства и информацию о херсонских патриотах и активистах.

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«Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии по поводу „великой России“. Наряду с такими изданиями как „Императрица Екатерина II“, „Россия. Великая судьба“, „Москва. Размышления в фотографиях“, соседствует пособие „Радость секса. Книга о премудростях любви“. Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент», — рассказали в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua