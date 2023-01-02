Дело Сальдо и еще двух коллаборантов из Херсона отправили в суд 2 января, 16:33 Владимир Сальдо (Фото:Saldo Vladimir / Facebook)

Трем представителям оккупационных властей Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене, коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Прокуроры направили в суд обвинительные акты по их деятельности.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, в суд направлены обвинительные акты в отношении оккупационного «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области», его заместителя и так называемого «председателя Херсонской городской администрации».

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Прокурорам удалось установить, что один из подозреваемых перешел на сторону врага еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Депутат Херсонского городского совета добровольно занял псевдодолжность «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области». Прокуратура не называет имени подозреваемого, однако под это описание подпадает Владимир Сальдо.

«Участвовал в заседании так называемого Комитета спасения Херсонщины За мир и порядок, созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ», — сообщили в прокуратуре.

Второй обвиняемый добровольно занял псевдодолжность «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью». Кроме этого, он с первых дней оккупации лично помогал захватчикам и занимался проведением подрывной деятельности против Украины. Чиновник призвал местных жителей поддерживать россиян, участвовал в пророссийских акциях и митингах, выступал за принятие российского гражданства.

«Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность „председателя Херсонской городской администрации“», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что двое из коллаборантов находятся в розыске.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением СБУ в Херсонской области.