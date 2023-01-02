Дело Сальдо и еще двух коллаборантов из Херсона отправили в суд

2 января, 16:33
Поделиться:
Владимир Сальдо (Фото:Saldo Vladimir / Facebook)

Владимир Сальдо (Фото:Saldo Vladimir / Facebook)

Трем представителям оккупационных властей Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене, коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Прокуроры направили в суд обвинительные акты по их деятельности.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, в суд направлены обвинительные акты в отношении оккупационного «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области», его заместителя и так называемого «председателя Херсонской городской администрации».

Видео дня

Прокурорам удалось установить, что один из подозреваемых перешел на сторону врага еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Депутат Херсонского городского совета добровольно занял псевдодолжность «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области». Прокуратура не называет имени подозреваемого, однако под это описание подпадает Владимир Сальдо.

Читайте также:

Здание Херсонской ОГА после обстрела (Фото:www.facebook.com/oblradaks) Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях

«Участвовал в заседании так называемого Комитета спасения Херсонщины За мир и порядок, созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ», — сообщили в прокуратуре.

Второй обвиняемый добровольно занял псевдодолжность «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью». Кроме этого, он с первых дней оккупации лично помогал захватчикам и занимался проведением подрывной деятельности против Украины. Чиновник призвал местных жителей поддерживать россиян, участвовал в пророссийских акциях и митингах, выступал за принятие российского гражданства.

«Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность „председателя Херсонской городской администрации“», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что двое из коллаборантов находятся в розыске.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением СБУ в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=PZd357PyMZs&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Государственная измена Коллаборант Владимир Сальдо Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X