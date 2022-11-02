Коллаборант Сальдо не заплатил налоги на 60 миллионов грн — БЭБ
Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)
Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо не уплатил 60 млн грн налогов, сообщает Бюро экономической безопасности в среду, 2 ноября.
В сообщении на сайте Бюро сказано, что в 2001—2022 годах Сальдо работал на разных должностях в госорганах, а в 2018-м зарегистрировал право собственности на отель, многоэтажный дом и земельные участки. По данным Бюро, рыночная стоимость недвижимости превышает размер дохода, который Сальдо официально получал с 2010 по 2018 годы, почти на 310 млн грн (более чем в 200 раз).
«Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора», — добавили в БЭБ.
Имя Сальдо в сообщении не упоминается, но указано, что в марте 2022 года он согласился сотрудничать с российским террористическим режимом и был «назначен» фейковым «руководителем оккупационной администрации Херсонской области, а до этого был членом ОПЗЖ и народным депутатом.
Досудебное расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).