Коллаборант Сальдо не заплатил налоги на 60 миллионов грн — БЭБ

2 ноября, 16:05
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Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)

Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)

Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо не уплатил 60 млн грн налогов, сообщает Бюро экономической безопасности в среду, 2 ноября.

В сообщении на сайте Бюро сказано, что в 2001—2022 годах Сальдо работал на разных должностях в госорганах, а в 2018-м зарегистрировал право собственности на отель, многоэтажный дом и земельные участки. По данным Бюро, рыночная стоимость недвижимости превышает размер дохода, который Сальдо официально получал с 2010 по 2018 годы, почти на 310 млн грн (более чем в 200 раз).

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«Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора», — добавили в БЭБ.

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Имя Сальдо в сообщении не упоминается, но указано, что в марте 2022 года он согласился сотрудничать с российским террористическим режимом и был «назначен» фейковым «руководителем оккупационной администрации Херсонской области, а до этого был членом ОПЗЖ и народным депутатом.

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Досудебное расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

Депортация украинцев из Херсонской области: вывозят под дулами автоматов – Владимир Молчанов

https://www.youtube.com/embed/1sp5MzgIt70
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Налоги Уголовное дело Уклонение от налогов Херсонская область Коллаборант Владимир Сальдо Бюро экономической безопасности

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