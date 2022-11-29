Перешел на сторону оккупантов. ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо 29 ноября, 14:04 Во время оккупации Херсона чиновник перешел на сторону РФ (Фото:dbr.gov.ua)

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя городского головы Херсона из команды предателя Владимира Сальдо, который во время оккупации города работал на РФ. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

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После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Также он готовил помещение для проведения фейкового «референдума».

Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111−2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

При задержании у мужчины обнаружили конституцию РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.



29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали начальника одного из отделений Северной исправительной колонии № 90 в Херсоне, который пошел на сотрудничество с оккупантами.