Перешел на сторону оккупантов. ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды Сальдо
Во время оккупации Херсона чиновник перешел на сторону РФ (Фото:dbr.gov.ua)
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя городского головы Херсона из команды предателя Владимира Сальдо, который во время оккупации города работал на РФ. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным ведомства, до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.
После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.
Также он готовил помещение для проведения фейкового «референдума».
Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111−2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.
При задержании у мужчины обнаружили конституцию РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.
29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали начальника одного из отделений Северной исправительной колонии № 90 в Херсоне, который пошел на сотрудничество с оккупантами.