Франция поможет в разминировании Черниговской области

16 августа, 06:49
Специалисты ГСЧС осматривают места, где велись боевые действия (Фото:ГСЧС)

Специалисты ГСЧС осматривают места, где велись боевые действия (Фото:ГСЧС)

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что правительство Франции поможет в разминировании области.

Франция также будет обучать украинских специалистов.

Первый советник посольства Франции в Украине Бруно Коссанель и атташе по вопросам гуманитарной помощи посольства Фредерик Руссо обсудили возможность создания ДНК-лаборатории, которая будет работать над идентификацией тел погибших мирных жителей.

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Утром в понедельник, 15 августа, российские оккупационные войска дважды обстреляла Новгород-Северскую громаду Черниговской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что с 8 утра зафиксировали более 70 взрывов, (предположительно, от обстрелов из артиллерии) на окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских построек.

https://www.youtube.com/watch?v=m8twrjBhyq0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Франция Черниговская область Разминирование Война в Украине Война России против Украины

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