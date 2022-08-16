Франция поможет в разминировании Черниговской области 16 августа, 06:49 Специалисты ГСЧС осматривают места, где велись боевые действия (Фото:ГСЧС)

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что правительство Франции поможет в разминировании области.

Франция также будет обучать украинских специалистов.

Первый советник посольства Франции в Украине Бруно Коссанель и атташе по вопросам гуманитарной помощи посольства Фредерик Руссо обсудили возможность создания ДНК-лаборатории, которая будет работать над идентификацией тел погибших мирных жителей.

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Утром в понедельник, 15 августа, российские оккупационные войска дважды обстреляла Новгород-Северскую громаду Черниговской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что с 8 утра зафиксировали более 70 взрывов, (предположительно, от обстрелов из артиллерии) на окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских построек.

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