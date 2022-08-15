Более сотни взрывов. Оккупанты совершили массированный обстрел Черниговской области

15 августа, 13:00
По предварительным данным, обошлось без жертв, но повреждены гражданские здания (Фото:Оперативное командование Север)

По предварительным данным, обошлось без жертв, но повреждены гражданские здания (Фото:Оперативное командование Север)

Утром в понедельник, 15 августа, российские оккупационные войска дважды обстреляла Новгород-Северскую громаду Черниговской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, с 8 утра зафиксировали более 70 взрывов, (предположительно, от обстрелов из артиллерии) на окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских построек.

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После 9 утра зафиксировали обстрел территории возле села Пушкари. Около 60 взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии.

Предварительно, без жертв.

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10 августа в Черниговской области спасатели обнаружили два российских тайника с боеприпасами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

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