Более сотни взрывов. Оккупанты совершили массированный обстрел Черниговской области 15 августа, 13:00 По предварительным данным, обошлось без жертв, но повреждены гражданские здания (Фото:Оперативное командование Север)

Утром в понедельник, 15 августа, российские оккупационные войска дважды обстреляла Новгород-Северскую громаду Черниговской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, с 8 утра зафиксировали более 70 взрывов, (предположительно, от обстрелов из артиллерии) на окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских построек.

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После 9 утра зафиксировали обстрел территории возле села Пушкари. Около 60 взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии.

Предварительно, без жертв.



10 августа в Черниговской области спасатели обнаружили два российских тайника с боеприпасами.

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