В Черниговской области спасатели обнаружили два российских тайника с боеприпасами — фото 11 августа, 12:58 Обнаружены тайника с боеприпасами (Фото:ГНСУ)

Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, что в среду, 10 августа, в Черниговской области спасатели обнаружили еще два российских тайника с боеприпасами.

В ведомстве заявили, что во время контрдиверсионных мер, в Черниговской области пограничники совместно с СБУ, полицией и взрывотехниками обнаружили еще два тайника оккупантов.



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Первый тайник нашли в заброшенном здании села Семеновской общины. В ящике, спрятавшем за обшивкой стены, были:

противотанковая управляемая ракета Фагот,

три минометные мины калибра 120 мм

снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Второй тайник обнаружили на окраине села Михайло-Коцюбинской территориальной громады. Там нашли:

почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм,

30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм.

Боеприпасы изучают эксперты, пригодные из них будут переданы подразделениям Сил обороны Украины.

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