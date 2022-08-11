В Черниговской области спасатели обнаружили два российских тайника с боеприпасами — фото

11 августа, 12:58
Обнаружены тайника с боеприпасами (Фото:ГНСУ)

Обнаружены тайника с боеприпасами (Фото:ГНСУ)

Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, что в среду, 10 августа, в Черниговской области спасатели обнаружили еще два российских тайника с боеприпасами.

В ведомстве заявили, что во время контрдиверсионных мер, в Черниговской области пограничники совместно с СБУ, полицией и взрывотехниками обнаружили еще два тайника оккупантов.

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Первый тайник нашли в заброшенном здании села Семеновской общины. В ящике, спрятавшем за обшивкой стены, были:

  • противотанковая управляемая ракета Фагот,
  • три минометные мины калибра 120 мм
  • снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Второй тайник обнаружили на окраине села Михайло-Коцюбинской территориальной громады. Там нашли:

  • почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм,
  • 30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм.

Боеприпасы изучают эксперты, пригодные из них будут переданы подразделениям Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=nlwBqBbg8zM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Боеприпасы Война России против Украины

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