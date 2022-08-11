В Черниговской области спасатели обнаружили два российских тайника с боеприпасами — фото
Обнаружены тайника с боеприпасами (Фото:ГНСУ)
Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, что в среду, 10 августа, в Черниговской области спасатели обнаружили еще два российских тайника с боеприпасами.
В ведомстве заявили, что во время контрдиверсионных мер, в Черниговской области пограничники совместно с СБУ, полицией и взрывотехниками обнаружили еще два тайника оккупантов.
Первый тайник нашли в заброшенном здании села Семеновской общины. В ящике, спрятавшем за обшивкой стены, были:
- противотанковая управляемая ракета Фагот,
- три минометные мины калибра 120 мм
- снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.
Второй тайник обнаружили на окраине села Михайло-Коцюбинской территориальной громады. Там нашли:
- почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм,
- 30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм.
Боеприпасы изучают эксперты, пригодные из них будут переданы подразделениям Сил обороны Украины.
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