Зеленский заявил, что госзаказ на изготовление Фламинго будет выполнен до конца года

Государственный заказ на изготовление ракет Фламинго будет выполнен до конца 2025 года (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что госзаказ на изготовление ракет Фламинго будет выполнен до конца 2025 года.

Об этом он отметил в телефонном разговоре с ведущей ТСН Тиждень Аллой Мазур в воскресенье, 26 октября.

По словам Зеленского, на производстве Фламинго была технологическая проблема. Также есть задержка с финансированием от партнеров, которую уже решают.

«Госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для проплаты и будет иметь определенное количество, которое не разглашается», — сказал украинский президент ведущей.

Он также заявил, что «все довольны, как сработали те ракеты», что уже полетели.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV подтвердил боевое использование ракеты Фламинго, которую производит эта компания.

«Что я могу сказать: боевое использование (ракеты Фламинго — ред.) было. Больше комментариев не могу дать, потому что не получил разрешения на это», — отметил Штилерман.

Он также рассказал, что ракета Фламинго кодифицирована как дрон.

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

20 августа Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое сейчас есть.