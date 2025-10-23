В Чехии за рекордные двое суток собрали средства на украинскую баллистическую ракету Фламинго

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) объявила о завершении сбора средств на украинскую баллистическую ракету Фламинго . Необходимую сумму удалось собрать менее чем за двое суток — это стало рекордом для проекта.

Об этом сообщили на сайте инициативы в четверг, 23 октября.

Как сказано на сайте инициативы, по состоянию на вечер четверга собрали 13,2 миллиона чешских крон (примерно 630 тысяч долларов) из запланированных 12,5 миллиона.

Реклама

Организатор Мартин Ондрачек в комментарии порталу Novinky рассказал, что команда ожидала собрать нужную сумму в течение недели, но это произошло всего за 48 часов.

«Мы надеялись, что это займет семь дней. А это произошло за двое суток — это рекорд, который превзошел все наши ожидания», — отметил он.

Ондрачек добавил, что вскоре проведет еще один раунд переговоров с производителем ракеты Фламинго и пообещал «сделку, которая может стать большим сюрпризом для всех, кто присоединился к сбору».

21 октября чешские волонтеры объявили о сборе средств для покупки украинской баллистической ракеты Фламинго.

Ракету, собранную благодаря финансированию, планируют назвать DANA 1 в честь чешского политика и физика Даны Драбовой, которая умерла в начале октября. После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины, которые определят ее использование и цель.

2 марта стало известно, что чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) собрала более 70 миллионов чешских крон (около $3 млн) для покупки вертолета Black Hawk для Украины.

Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.