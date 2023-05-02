Решение США о предоставлении F-16 будет связано с результатами контрнаступления — Дмитрий Кулеба 2 мая, 12:41 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Соединенных Штатов Америки о предоставлении истребителей F-16 будет связано с результатами контрнаступления. Об этом он сказал в интервью 1+1.

Кулеба убежден, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине истребителей F-16 так, как раньше было со всеми другими видами вооружения.

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По его словам, истребители F-16 — один из трех приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников — рядом с артиллерийскими снарядами и бронетехникой.

«Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы намного быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами», — добавил министр иностранных дел.

Кулеба дополнительно призвал предоставить истребители F-16 после российских ракетных атак 28 апреля, когда только в результате удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека.