F-16 приближаются. На последнем Рамштайне идея получения истребителей перешла в практическую плоскость — дипсоветник Зеленского

1 мая, 13:08
Поделиться:
F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Автор: Наталья Роп

Украина рассчитывает получить американские F-16, но рассматривает и другие варианты, рассказал NV Игорь Жовква, замглавы ОП.

Во время последней встречи в формате Рамштайн Украина продвинулась в вопросе получения современных истребителей.

Об этом в интервью NV рассказал Игорь Жовква, замглавы ОП и дипломатический советник президента страны.

Видео дня

«[Позиция партнеров] медленно, но меняется. Мы уже проходим практическую плоскость того, с чего следует начинать такие поставки — с обучения наших пилотов. Потому что лучшие асы должны иметь некоторое время на обучение на этих типах самолетов», — сказал Жовква.

Читайте также:

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента (Фото:Пресс-служба ОПУ) Получить больше от НАТО. Дипсоветник Зеленского — о гарантиях безопасности от Альянса, некоторых тайнах Рамштайна и броске на Юг

Он отметил, что речь идет не только об одном типе самолетов — американских F-16. Ведь у европейцев тоже есть ряд истребителей четвертого поколения, которые могут удовлетворить потребности Украины.

«Это может быть [шведский] Gripen, [французский] Rafale или [общеевропейский] Typhoon. Я не являюсь специалистом в современной авиационной технике, но, думаю, они отличаются в пилотировании, в частности, от той техники, которую применяют наши пилоты. Поэтому опять же, не имея права раскрывать все детали, скажу, что мы продвинулись в этом вопросе также», — сказал замглавы ОП.

Теги:   Истребители F-16 Офис президента Украины Игорь Жовква

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X