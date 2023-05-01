F-16 приближаются. На последнем Рамштайне идея получения истребителей перешла в практическую плоскость — дипсоветник Зеленского 1 мая, 13:08 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украина рассчитывает получить американские F-16, но рассматривает и другие варианты, рассказал NV Игорь Жовква, замглавы ОП.

Во время последней встречи в формате Рамштайн Украина продвинулась в вопросе получения современных истребителей.

Об этом в интервью NV рассказал Игорь Жовква, замглавы ОП и дипломатический советник президента страны.

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«[Позиция партнеров] медленно, но меняется. Мы уже проходим практическую плоскость того, с чего следует начинать такие поставки — с обучения наших пилотов. Потому что лучшие асы должны иметь некоторое время на обучение на этих типах самолетов», — сказал Жовква.



Он отметил, что речь идет не только об одном типе самолетов — американских F-16. Ведь у европейцев тоже есть ряд истребителей четвертого поколения, которые могут удовлетворить потребности Украины.

«Это может быть [шведский] Gripen, [французский] Rafale или [общеевропейский] Typhoon. Я не являюсь специалистом в современной авиационной технике, но, думаю, они отличаются в пилотировании, в частности, от той техники, которую применяют наши пилоты. Поэтому опять же, не имея права раскрывать все детали, скажу, что мы продвинулись в этом вопросе также», — сказал замглавы ОП.