В Умани похоронили трех детей и двух женщин, погибших в результате ракетного удара РФ

30 апреля, 19:56
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В Умани попрощались с пятью погибшими в результате ракетного удара РФ (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В Умани попрощались с пятью погибшими в результате ракетного удара РФ (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В Умани Черкасской области в воскресенье, 30 апреля, похоронили пятерых жертв российского ракетного удара по жилой многоэтажке, в том числе троих детей. В общей сложности российская атака по городу 28 апреля унесла жизни 23 человек, среди которых пятеро — дети.

Как сообщили в горсовете, сегодня в Умани попрощались с:

  • Ремез Натальей Леонидовной, 1961 г. р.
  • Тройчук Ульяной Романовной 2014 г. р.
  • Коренной Светланой Григорьевной, 1963 г. р.
  • Шульгой Софией Дмитриевной, 2011 г. р.
  • Писаревым Кириллом Анатольевичем, 2005 г. р.

Видео дня

Reuters опубликовало фото с храма Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы» в Умани, где простились с братом и сестрой Кириллом и Софией.

REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria

Родственники погибших и просто неравнодушные украинцы также продолжают приходить к разрушенному российской ракетой зданию, чтобы почтить память погибших.

REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria
REUTERS / Carlos Barria
Фото: REUTERS / Carlos Barria

Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области, убив 23 человека, среди которых пятеро детей.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Черкасская область Ракетные удары Умань Дети Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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