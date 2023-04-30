В Умани похоронили трех детей и двух женщин, погибших в результате ракетного удара РФ
В Умани попрощались с пятью погибшими в результате ракетного удара РФ (Фото:REUTERS / Carlos Barria)
В Умани Черкасской области в воскресенье, 30 апреля, похоронили пятерых жертв российского ракетного удара по жилой многоэтажке, в том числе троих детей. В общей сложности российская атака по городу 28 апреля унесла жизни 23 человек, среди которых пятеро — дети.
Как сообщили в горсовете, сегодня в Умани попрощались с:
- Ремез Натальей Леонидовной, 1961 г. р.
- Тройчук Ульяной Романовной 2014 г. р.
- Коренной Светланой Григорьевной, 1963 г. р.
- Шульгой Софией Дмитриевной, 2011 г. р.
- Писаревым Кириллом Анатольевичем, 2005 г. р.
Reuters опубликовало фото с храма Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы» в Умани, где простились с братом и сестрой Кириллом и Софией.
Родственники погибших и просто неравнодушные украинцы также продолжают приходить к разрушенному российской ракетой зданию, чтобы почтить память погибших.
Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области, убив 23 человека, среди которых пятеро детей.