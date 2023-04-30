В Умани похоронили трех детей и двух женщин, погибших в результате ракетного удара РФ 30 апреля, 19:56 В Умани попрощались с пятью погибшими в результате ракетного удара РФ (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

В Умани Черкасской области в воскресенье, 30 апреля, похоронили пятерых жертв российского ракетного удара по жилой многоэтажке, в том числе троих детей. В общей сложности российская атака по городу 28 апреля унесла жизни 23 человек, среди которых пятеро — дети.

Как сообщили в горсовете, сегодня в Умани попрощались с:

Ремез Натальей Леонидовной, 1961 г. р.

г. р. Тройчук Ульяной Романовной 2014 г. р.

г. р. Коренной Светланой Григорьевной, 1963 г. р.

г. р. Шульгой Софией Дмитриевной, 2011 г. р.



г. р. Писаревым Кириллом Анатольевичем, 2005 г. р.

Видео дня

Reuters опубликовало фото с храма Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы» в Умани, где простились с братом и сестрой Кириллом и Софией.

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Родственники погибших и просто неравнодушные украинцы также продолжают приходить к разрушенному российской ракетой зданию, чтобы почтить память погибших.



Фото: REUTERS / Carlos Barria

Фото: REUTERS / Carlos Barria

Во время масштабной российской атаки в ночь на пятницу, 28 апреля, вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области, убив 23 человека, среди которых пятеро детей.