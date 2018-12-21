Еще три храма в Винницкой области перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины
В Винницкой области три храма перешли из УПЦ Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.
Как сообщили на сайте региональной епархии, в ПЦУ перешли храмы в селе Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка.
В последнем службу правит архимандрит Дорофей (Маркевич). Он присутствовал на Объединительном соборе вместе с митрополитом Симеоном, который объявил о переходе своего храма в ПЦУ накануне.
Переход храмов поддержали прихожане.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.