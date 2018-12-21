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Еще три храма в Винницкой области перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины

Сегодня, 15:42
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Переход храмов поддержали прихожане

Фото: Pixabay

В Винницкой области три храма перешли из УПЦ Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.

Как сообщили на сайте региональной епархии, в ПЦУ перешли храмы в селе Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка.

В последнем службу правит архимандрит Дорофей (Маркевич). Он присутствовал на Объединительном соборе вместе с митрополитом Симеоном, который объявил о переходе своего храма в ПЦУ накануне.

Переход храмов поддержали прихожане.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний. 

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В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.

Теги:   Автокефалия Винницкая область УПЦ МП Храм

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