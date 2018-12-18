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Не все в УПЦ МП находятся под влиянием России - митрополит Епифаний

Сегодня, 09:45
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Митрополит Епифаний не согласен, что все представители УПЦ МП находятся под влиянием РФ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний раз заверил, что к руководству новосозданной церкви смогут присоединиться все, кто поддерживает объединение, включая представителей УПЦ МП.

В эфире телеканала ICTV он заявил, что не согласен с мнением о том, что все представители УПЦ МП находятся под влиянием России.

"Многие из них стремится приобщиться к новой единой церкви, в них есть такое желание, но они боятся - в частности возможных санкций. К сожалению во многих еще нет доверия, есть определенный страх... Им нужно время, чтобы все осознать и перейти к новой украинском православной церкви ", - отметил митрополит.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Православие Украинская православная церковь УПЦ МП

Спецтема   Украина получает томос

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