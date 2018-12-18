Не все в УПЦ МП находятся под влиянием России - митрополит Епифаний
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний раз заверил, что к руководству новосозданной церкви смогут присоединиться все, кто поддерживает объединение, включая представителей УПЦ МП.
В эфире телеканала ICTV он заявил, что не согласен с мнением о том, что все представители УПЦ МП находятся под влиянием России.
"Многие из них стремится приобщиться к новой единой церкви, в них есть такое желание, но они боятся - в частности возможных санкций. К сожалению во многих еще нет доверия, есть определенный страх... Им нужно время, чтобы все осознать и перейти к новой украинском православной церкви ", - отметил митрополит.
15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.
Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).
Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.
После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).
В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.