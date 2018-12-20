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Под своим крестом. Семь фактов о рождении Православной церкви Украины и ее главе

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Митрополит Епифаний - самый молодой глава церкви в православном мире

Иван Верстюк

Морозным вечером 15 декабря тысячи людей на Софийской площади Киева громко приветствовали мужчину средних лет в белом клобуке, появившегося на сцене возле древнего кафедрального собора киевских митрополитов.

Это был не очередной кандидат в президенты, а уже состоявшийся "президент" - новоизбранный глава новорожденной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

Свою должность он получил в ходе тайного голосования на проходившем в тот же день объединительном соборе.

Теперь Епифанию осталось сделать одно маленькое дело - 6 января получить томос об автокефалии из рук вселенского патриарха в Стамбуле и одно большое - организовать стройную систему новой церкви.

Журнал Новое Время собрал семь фактов о Православной церкви Украины и ее митрополите Епифании.

1. В компании с Петром Порошенко. В Объединительном соборе участвовали 192 делегата. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) делегировала 41 епископа, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - 14. Также по собственной инициативе на собор явились два епископа УПЦ Московского патриархата (МП).

С каждым из епископов было по одному священнику и мирянину.

Константинопольский патриархат представляла отдельная делегация, состоящая из греков и украинцев.

В соборе приняла участие и группа чиновников во главе с президентом Петром Порошенко: замглавы президентской администрации Ростислав Павленко, министр культуры Евгений Нищук и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

2. Выборы в украинских традициях. Собор должен был начаться в 10:00. Однако делегация УПЦ КП с самого утра закрылась в одном из храмов Софийского собора, чтобы посовещаться. Часть епископов хотела видеть предстоятелем ставленника Филарета - митрополита Переяславского Епифания, а часть - митрополита Луцкого Михаила Зинкевича.

После первого тура голосования голоса распределились так: 81 - за Епифания, 56 - за митрополита Винницкого Симеона из УПЦ МП, 38 - за Михаила.

Порошенко активно участвовал в работе собора. В частности, именно он убедил митрополита Михаила снять свою кандидатуру. Позже тот признался, что его шантажировали - не только президент, но и Филарет. Глава УПЦ КП упирал на то, что в случае баллотирования Михаила выборы может выиграть Симеон из МП. Порошенко же апеллировал к тому, что Константинополь и так уже жалеет, что связался с Украиной, а потому надо договариваться, а не спорить.

Во втором туре голосования Епифаний получил на восемь голосов больше, чем Симеон.

3. Самый молодой глава церкви в православном мире. Епифанию 39 лет. В миру его зовут Сергей Думенко, он окончил школу в Черновицкой области.

В молодости хотел связать жизнь с Московским патриархатом. Юноша (тогда еще просто Думенко) попытался взять рекомендацию в местном храме УПЦ МП для поступления в Одесскую духовную семинарию. Однако настоятель храма ему отказал. "Он увидел во мне определенного конкурента и не благословил меня", - признался Епифаний.

После этого будущий глава ПЦУ поступил в Киевскую духовную семинарию УПЦ КП. "Епифаний - это уже новое поколение украинских епископов, которые получали образование не в Москве, а в Киеве", - подчеркивает Олег Киселев, руководитель Молодежной ассоциации религиоведов.

Епифаний стажировался на философском факультете Афинского университета - там и выучил греческий язык

Новый епископ окончил также Киевскую духовную академию, где впоследствии возглавил кафедру филологии. В 2006-2007 годах он стажировался на философском факультете Афинского университета - там и выучил греческий язык.

Лишь после этого Думенко принял монашество, получил имя Епифаний и начал быстрый (уложился в два года) подъем по карьерной лестнице: стал дьяконом, священником, затем и секретарем патриарха Филарета, архимандритом и, наконец, епископом. С 2013 года Епифаний исполнял обязанности заместителя Филарета.

Виктор Еленский, народный депутат от Народного фронта и религио­вед, рассказывает, что Филарет изначально благоволил митрополиту Львовскому Дмитрию Рудюку. Однако Епифаний был настолько лоялен и обязателен в поручениях, что в итоге стал любимцем патриарха.

4. Небедный митрополит. По данным реестра недвижимости, Епифаний владеет несколькими участками в родном селе, домом под Киевом, двумя участками для приусадебного хозяйства в Киево-Святошинском районе и квартирой площадью около 100 кв. м в столице.

Также ему принадлежат два автомобиля: Volkswagen Multivan 2012 года и Audi A6 2016‑го.

5. Полностью свой. Еще будучи "частью" УПЦ КП, Епифаний помогал украинским бойцам на фронте, а также украинцам-политзаключенным, оказавшимся в российских тюрьмах.

В одном из своих первых заявлений в ранге главы церкви Епифаний отметил, что ключевые вызовы страны - возврат Донбасса и Крыма. А церковь он воспринимает как фронт борьбы за безопасность Украины.

Именно Епифаний в 2016 году добился того, чтобы Минобразования признало богословие научной дисциплиной

При этом ПЦУ, по его мнению, должна провести реформы, чтобы не быть слишком консервативной. "Мы должны позаботиться, чтобы молодежь неслась в церковь", - заявил Епифаний.

Эксперты, опрошенные НВ, утвер­ждают, что он продолжит церковную политику, проводимую Филаретом. "Епифаний будет строить государственную церковь", - считает Виталий Хромец, религиовед из Национального педуниверситета.

Похоже, в этом деле глава ПЦУ преуспеет - он умеет убеждать чиновников: именно Епифаний в 2016 году добился того, чтобы Минобразования признало богословие научной дисциплиной.

"Я много работал с Епифанием в рамках церковно-государственных комиссий, - рассказывает Еленский. - И ему почти всегда удавалось добиться от чиновников того, чего хотела УПЦ КП".

6. Церковная конституция. Собор утвердил и устав Православной церкви Украины. Его на 13 страницах написали в Константинополе и перевели на украинский язык.

"Парламентом" новой церкви станет поместный собор, который будет проходить раз в пять лет

"Парламентом" новой церкви станет поместный собор, который будет проходить раз в пять лет. А роль кабинета министров возьмет на себя Синод, состоящий из лидера церкви и 12 епископов. Половина из них будет членами собора постоянно, а остальные - на шестимесячный срок.

На объединительном соборе застолбили за собой место в Синоде глава УАПЦ Макарий и Симеон, уже покинувший УПЦ МП.

Митрополит Епифаний заявил, что пока кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий, а во Владимирском соборе будет служить Филарет.

7. Пятая в мире. Автокефальная православная церковь в Украине - именно эту формулировку используют в Константинополе по отношению к ПЦУ - займет последнее, 15‑е место в официальном списке поместных православных церквей.

Но по количеству верующих она будет пятой в мире. И первой в Украине.

Из социологии Центра Разумкова можно сделать вывод, что ПЦУ соберет под своими хоругвями 9 млн прихожан - вдвое больше, чем у УПЦ МП.

К новорожденной церкви уже присоединилась винницкая епархия МП.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года

Теги:   Митрополит Епифаний Журнал Новое Время Автокефалия Украинская православная церковь УПЦ МП УПЦ КП

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