Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Кабинет министров Украины во вторник, 15 июля, назначил уполномоченной по защите государственного языка филолога Елену Ивановскую. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

В апреле в ответ на запрос общественного активиста Святослава Литинского в Офис омбудсмена заявили, что предложили на должность языкового омбудсмена доктора филологических наук Елену Ивановскую. На вопрос о том, соответствует ли кандидат основным требованиям (владение английским и опыт правозащитной деятельности или защиты родного языка), в Офисе омбудсмена не ответили.

Елена Ивановская преподает на кафедре фольклористики Киевского национального университета им. Шевченко и защитила кандидатскую диссертацию на тему Фольклористическое наследие Анны Барвинок. Ее докторская называлась Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект.

На должность языкового омбудсмена также претендовали экс-замминистра образования и заместитель госсекретаря Кабмина Павел Полянский и кандидатка филологических наук, старшая научная сотрудница в Институте искусствоведения им. Рыльского НАН Украины Ирина Коваль-Фучило. Позже Коваль-Фучило сняла свою кандидатуру, и Минюст предложил кандидатуру актера Александра Завальского, которого раскритиковали за работу на православном телеканале Глас.

В то же время ряд культурных деятелей поддержал Завальского и призвал к изменению языковой политики.

2 июля Кабинет министров уволил языкового омбудсмена Тараса Креминя из-за истечения срока, в течение которого он мог занимать должность. Он проработал уполномоченным по защите государственного языка с 8 июля 2020 года. Креминь был соавтором закона об украинском языке.

19 июня представители общественности в открытом обращении призвали Кабмин не допустить ослабления института языкового омбудсмена и снова назначить на должность Креминя.