Правительство уволило Тараса Кремня с должности уполномоченного по защите государственного языка

Тараса Кремня сняли с должности уполномоченного по защите государственного языка (Фото: Тарас Креминь / Facebook)

В среду, 2 июля, Кабинет министров уволил Тараса Кремня с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием срока назначения на должность.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Кроме того, по его словам, Кабмином было уволено:

Григория Ищенко с должности Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

Николая Кравчука с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Реклама

В то же время новые должности получили:

Николай Кравчук — председатель Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Наталья Кичук — заместитель председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины;

Ольга Полоцкая — исполнительный директор Национального фонда исследований Украины.

Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей:

председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины — на Наталью Кичук;

председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения — на Владимира Фещенко.

Тарас Кремень занимал должность уполномоченного по защите государственного языка с 8 июля 2020 года. В этом году истекает его пятилетняя каденция.

19 июня на Портале языковой политики опубликовали открытое обращение с призывом переизбрать Кремня на должность языкового омбудсмена.

К обращению, в частности, присоединились: писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан, Юрий Андрухович; актеры Ада Роговцева, Наталья Сумская, Ирма Витовская; председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

20 июня министр юстиции Украины Ольга Стефанишина внесла кандидатуру актера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Украинская правда со ссылкой на источники также сообщила, что Министерство юстиции Украины подало кандидатуру Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Источник УП в Минюсте рассказал, что назначить Завальского на должность языкового омбудсмена предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Неназванный собеседник издания отметил, что министр юстиции — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина лично не знакома с Завальским.