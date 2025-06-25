Что я думаю о русском языке в быту украинцев

Когда Путин в очередной раз вспоминает что «русские и украинцы один народ» или Латынина призывает уважать «русские корни Украины», украинцы привычно отвечают «не дождетесь», чтобы после этого гневного ответа выйти на улицы переполненных чужим языком родных городов.

С каждым годом войны шок от ее первых месяцев и желание разговаривать на украинском «в знак протеста» уступает привычному бытовому комфорту и напоминанию о Конституции. И чем ближе к городам, которые Россия запланировала превратить в руины, тем больше русского.

Кто-то скажет что все это — эволюция, не надо переживать. Главное — государственная политика и правильный омбудсмен (хотя, как видите, с этим у нас также намечается проблема). Но Украина — государство, в котором семья всегда главенствует над любыми намерениями власти. Если вы сегодня говорите с вашими детьми на русском, на каком языке эти дети будут сегодня смотреть мультфильмы, а завтра — смотреть фильмы и читать книги?

Может, вы думаете, что в условиях «обиды» на Россию в нашей стране появится какая-то особая русскоязычная культура «для своих»? Серьезно? Вы и правда не понимаете роль, которую Германия играет в культурном пространстве Австрии или немецких кантонов Швейцарии? И да, на этом пространстве все общее — от поп-музыки и литературы до путеводителей по ночным клубам. Хотя австрийцы и швейцарцы и не считают себя немцами.

Причинно-следственная связь — не наша сильная сторона. Так что просто поверьте на слово: если какой-то язык остается языком вашего быта и семейного диалога, он возьмет свое в культуре и сознании — и никакое государство вам не поможет. Государство может принять законы и переименовать улицы, но если вы не сделаете усилия над самими собой, Украина в будущем будет страной Пушкина, Путина и Латыниной, а не страной Шевченко, Леси и Шептицкого.

