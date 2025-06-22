Кандидат на должность уполномоченного по защите государственного языка актер Александр Завальский заявил, что не видит ничего плохого в своей бывшей работе на православном телеканале Глас.

«Не люблю публично оправдываться, но сейчас — исключение. Меня обвиняют в сотрудничестве с „московскими попами“, потому что когда-то работал ведущим и озвучивал программы на православном канале. Да, действительно работал. Но тогда это не противоречило позиции Украинской православной церкви — более того, я был награжден церковным орденом Святого равноапостольного князя Владимира III степени. И я благодарен УПЦ за это признание. Сегодня меня обливают грязью только потому, что я публично выразил готовность помочь государству — в частности молодежи — в украинизации», — написал Завальский в Facebook.

Он добавил, что не является чиновником и не имеет стажа в государственных структурах, а также анонсировал, что вскоре обнародует план действий как кандидат на должность языкового омбудсмена.

«Украине нужно не только администрирование — нужна душа. Язык живет не только в официальных приказах, но и в песнях, в театре, в кино, в межличностном общении. Вы можете обязать человека говорить на украинском на работе, но не заставите общаться вопреки его желанию — дома или с друзьями. Имею ли я право так говорить? Судите сами», — добавил он.

Также Завальский поддерживал Андрея Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) в языковом скандале, делал комплименты бывшему премьер-министру Николаю Азарову за "продвижение моды на украинский язык" и критиковал штрафы за нарушение языкового законодательства.

«Набирает обороты скандал вокруг Андрея Данилко — мол, поет русскоязычные песни, и за это его должен жестко наказать языковой омбудсмен. Я не фанат творчества Сердючки. Но извините — нападки на этого артиста считаю глупостью… Вместо давления можно было бы: встретиться с ним, выяснить его позицию, объяснить, в чем он ошибается, то есть — сделать союзником в языковом вопросе, а не врагом. Потому что теперь что? Его накажут — и он станет в оппозицию. А вместе с ним и миллионы тех, кто его любит и уважает, кто к нему прислушивается. Как это поможет языку?» — написал Завальский.

Он также отметил, что процесс восстановления статуса украинского языка должен быть мудрым — через убеждение.

«Нужна системная помощь от государства. Именно умеренная и хорошо продуманная государственная политика способна решить языковой вопрос безболезненно и гораздо быстрее, чем это происходит сейчас», — написал Завальский.

По его мнению, в Украине целесообразно создать государственный онлайн-сервис, благодаря которому человек мог бы очень быстро, просто и бесплатно получить консультацию по любому языковому вопросу, а также необходимо постоянно поддерживать и стимулировать воспитателей детских садов, учителей в школах и преподавателей высших учебных заведений не только морально, но и финансово.

Ранее на должность языкового омбудсмена уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подал кандидатуру филолога Елены Ивановской; первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко подала кандидатуру заместителя государственного секретаря Кабмина Павла Полянского; вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подала кандидатуру филолога Ирины Коваль-Фучило. Позже Коваль-Фучило сняла свою кандидатуру, и Стефанишина внесла кандидатуру актера Александра Завальского.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина действующий языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что с ним не проводили консультаций относительно возможного повторного назначения на должность, но он был бы заинтересован в продолжении работы.

Соучредитель Коалиции деятелей культуры Ирина Подоляк заявила, что у кандидата нет соответствующих знаний на эту должность.

20 июня экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), депутат Верховной Рады Владимир Вятрович раскритиковал кандидатуру Завальского и действия власти в отношении института языкового омбудсмена.

«Чиновники решили сделать все с точностью до наоборот и назначить уполномоченным по защите государственного языка 67-летнего актера Александра Завальского, который не только не соответствует формальным критериям, определенным законом, но и неоднократно выступал против штрафов за нарушение языкового законодательства, наложение которых является одной из обязанностей уполномоченного. Эта наглая атака на один из ключевых языковых институтов происходит именно тогда, когда ослабления защиты нашего языка требуют на так называемых переговорах российские агрессоры. Конечно, Стефанишина или [премьер-министр Денис] Шмыгаль не сами додумались толкать господина Завальского на эту должность», — заявил он.

Александр Завальский — украинский актер театра, кино и дубляжа, режиссер, а также доцент кафедры сценической речи Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2018 году получил звание заслуженного артиста Украины. С 2003 по 2014 годы Завальский работал ведущим на ТРК Глас, который финансировался Украинской православной церковью Московского патриархата.