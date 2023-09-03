В приоритете те, кто украл больше. Минюст рассказал о сложностях экстрадиции беглецов 3 сентября, 00:49 Министр юстиции Украины Денис Малюська (Фото:REUTERS/Кристиан Манг)

Наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, поэтому в приоритете будут топ-коррупционеры. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире национального телемарафона Единые новости.

«Условно завтра в огромном масштабе имплементировать это было бы не возможно. Сначала уйдут „топы“ — те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже», — сказал он.



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По словам министра, проблема заключается в том, что даже в наиболее очевидных и важных случаях добиться экстрадиции из стран Запада в Украину очень трудно.



«Потому что в странах Европы, в которых в большинстве находятся наши топ-преступники или коррупционеры, очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции в связи с тем, что у нас война. И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно», — пояснил Малюська.



Именно поэтому, по мнению министра, Украине часто отказывают в экстрадиции. В то же время он назвал это явление «временным».



30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анализировали работу военно-врачебных комиссий. По его итогам он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и которые могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

