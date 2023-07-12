Экс-генерала СБУ Андрея Наумова отказались экстрадировать из Сербии. Суд отклонил запрос Украины 12 июля, 14:29 Андрей Наумов (Фото:Схемы/RFE/RL)

Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции из Сербии бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он находится там под стражей с июня 2022-го года



Об этом сообщают журналисты балканской службы Радио Свобода и проекта Схемы в среду, 12 июля.

Так, специальный совет суда решил направить дело на дальнейшее рассмотрение в Апелляционный суд. Сроков для принятия нового решения нет.

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Офис генпрокурора Украины обратился с запросом об экстрадиции в министерство юстиции Сербии в сентябре 2022 года, пишут Схемы, которые его получили. В нем прокуроры сообщили, что в Украине Наумову объявили два подозрения — в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением, а также в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Как сообщают журналисты, отдельно они подчеркнули, что уголовное преследование не является политически мотивированным, прокуроры гарантируют удерживать экс-генерала под стражей в Украине и вернуть в Сербию для отбывания наказания по приговору тамошнего суда, который заслушивает дело о вероятном отмывании им денег.

Сам Наумов во время судебных заседаний в Сербии говорил, что боится за свою жизнь в случае возвращения в Украину.

В начале июня 2022 года бывшего генерала задержали на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, около $125 тысяч наличными и различными драгоценностями.

Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019-м ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал должность до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек выехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.