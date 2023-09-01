Две категории. Кого из мужчин предлагают возвращать в Украину из-за уклонения от мобилизации 1 сентября, 16:42 Мобилизация: за уклонение от мобилизации могут начать возвращать в Украину после незаконно выезда (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Также им запрещен выезд за границу, кроме случаев, предусмотренных законом. Однако в Украине часты случаи, когда мужчины незаконно выезжают за границу, подделывают документы.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. С начала полномасштабного вторжения правительство расширило и изменило список мужчин, которые могут выезжать за границу, а также увеличило перечень тех, кто имеет отсрочку и список оснований для увольнения с военной службы. Однако мужчины, которые не подпадают под эти категории с помощью поддельных документов избегают мобилизации и выезжают за границу.

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Как сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона, не исключено, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности.

Комментируя результаты проверок ВВК, нардеп заявил, что украинцы «потратили десятки миллионов долларов на подкуп чиновников» по всей территории страны, чтобы избежать призыва на службу. В Украине инициировали проверку всех решений ВВК о непригодности к военной службе, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас вернуть людей, которые выехали по поддельным документам нет возможности вернуть в Украину, однако уже есть наработки с другими странами кроме России.

«У нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи. В любой стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию и привезти [уклонистов] в Украину, чтобы они несли ответственность», — сказал он.

Выезд мужчин за границу — основания

Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания на пересечение границ по следующим категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие;

К категории мужчин, которые могут выехать из Украины по состоянию здоровья относятся:

лица с инвалидностью, при наличии, в частности справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, и тому подобное;

непригодные к военной службе во время военного положения по состоянию здоровья с исключением из военной службы по решению ВВК;

По законам, лица с инвалидностью остаются военнообязанными — они имеют право на отсрочку от мобилизации, однако могут мобилизоваться добровольно. Однако исключение из военной службы означает, что такие мужчины уже не военнообязанные.

Именно эти две категории мужчин планируют проверять из-за нарушений и коррупции в работе ВВК.

Проверка решений ВВК — что известно

В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно работы военно-врачебных комиссий.

По результатам заседания президент поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

Когда хронические болезни обследуют на ВВК

Законодательством установлен перечень врачей, которых проходят мужчины на ВВК. Во время прохождения ВВК военнообязанный осматривается:

терапевт;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

В случае, если необходимо дообследование, военнообязанного могут положить в больницу, направить к узким специалистам, анализы, рентген, МРТ.

Перед началом осмотра необходимо предоставить врачам медицинские заключения и выписные эпикризы, которые есть у мужчины. Во внимание принимаются документы из медучреждений по месту жительства мужчины, сообщает Жанна Дрига, начальница медицинской службы сектора комплектования Полтавского областного ТЦК майор медицинской службы.

«Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и т. д. », — рассказала она.