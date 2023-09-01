Арахамия не исключил экстрадицию уклонистов, которые выехали из Украины по поддельным документам 1 сентября, 01:12 Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамія/Telegram)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности. Свое мнение он высказал в эфире телемарафона в четверг, 31 августа.

Комментируя результаты проверок ВЛК, нардеп заявил, что украинцы «потратили десятки миллионов долларов на подкуп чиновников» по всей территории страны, чтобы избежать призыва на службу.



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Арахамия отметил, что по законодательству, если кто-то коррумпировал чиновника, ответственность должны нести обе стороны, и правоохранители должны «все правильно оформить, легализовать доказательства и выдвигать обвинения».

"…Есть важный вопрос, как привлекать людей, которые уже уехали за границу, используя поддельные документы. Дотянуться до них прямо сейчас у правоохранителей нет возможности… Но у нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи. В любой стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию и привезти [уклонистов] в Украину, чтобы они несли ответственность", — сказал он.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анализировали работу военно-врачебных комиссий. По его итогам он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.