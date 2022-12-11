Сколько граждан Украины навсегда останутся просоветскими — оценка директора Социологической группы Рейтинг 11 декабря, 11:43 Жительница Херсона (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович заявил, что еще десять лет назад абсолютное большинство украинцев положительно относилось к россиянам, однако после начала полномасштабной войны России против Украины есть только 3−5% граждан Украины, которые навсегда останутся с пророссийскими или просоветскими взглядами.

Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Антиповича, украинцы под давлением войны перестали нормализовать свой советский опыт в стиле: «ну не все так однозначно было», у них происходят процессы десоветизации.

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Также эксперт называет показательным в трансформациях украинцев отношение к России и россиянам. Абсолютное большинство украинцев еще десять лет назад положительно относилось к россиянам. Первоначально войны в 2014 году 50% против 50%.

«И с каждым годом все шло вниз, а сейчас имеем только 3% положительного отношения к россиянам. Это сногсшибательная смена», — прокомментировал директор Социологической группы Рейтинг.

По его мнению, есть 3-5% граждан Украины, которые навсегда останутся с пророссийскими или просоветскими взглядами, и "если их не изменили Буча, Ирпень и Мариуполь, то их уже ничто не изменит, даже ядерная угроза".

В августе, по данным опроса группы Рейтинг, отношение граждан Украины к жителям РФ и Беларуси ухудшалось. Тогда негатив к россиянам ощущали 81% украинцев, к белорусам — 52%.