Пять представлений Запада, которые обесценила война России против Украины

Нынешняя война дает Западной Европе шанс избавиться от устаревших стереотипов восприятия и шаблонов собственного мышления

Подобно Первой и Второй мировым войнам, нынешняя война не только существенно переформатировала ментальный пейзаж Европы, отодвинув два самых мощных ее государства на окраины континента, а его цивилизационный центр переместив в Украину. Эта война также обесценила ряд до сих пор популярных на Западе идей и представлений.

И первым из них стал широко распространенный там «московский синдром» — всесторонняя чувственная и умственная зависимость от исторически отсталого и социально архаического евразийского государства. Поэтому война положила конец бредням североатлантических генералов о «стратегическом партнерстве» с агрессором, разрушило фантазии западных политиков о «конструктивном сотрудничестве» с ним, сломала их планы развития европейской системы безопасности при его участии и лишила всякого смысла их мечты о Европе «от Лиссабона до Владивостока». Следовательно, война еще и нивелировала искреннюю озабоченность чиновников государств Европейского Союза «законными интересами России» и вынесла на мель их чувства «глубокого-глубокого беспокойства» и «глубокой, глубокой озабоченности». Она также существенно ослабила восхищение западноевропейских интеллектуалов «всемирной отзывчивостью загадочной русской души».

Вслед за «московским синдромом» пошатнулась и давняя мюнхенская вера в возможность умиротворить агрессора, ибо на самом деле «собирание земель» империями прекращается только с распадом на национальные государства. По той вере быстро стал терять силы и старый «комплекс Виши» — склонность к коллаборации с нападающим, иногда очень прибыльной, а иногда просто привычной и удивительно приятной для обоих. Следующие попадания российских ракет в больницы, музеи, библиотеки, школы, университеты и электростанции Украины осветили ошибочность идеи Дэвида Ллойда Джорджа о «торговле даже с каннибалами», поскольку вырученные миллиарды каннибалы тратят на войну, и потому вместо желаемого «мира из-за торговли» Европа получает «войну из-за торговли». А тот, кто торгует с каннибалами, невольно становится настоящим спонсором терроризма.

Дальше обрушилась старая идея «Новой левицы» — «Мосты вместо стен», поскольку по этим мостам сейчас ездят танки оккупанта, поэтому украинские пушкари умело делают эти мосты «непроездными»; стены защищают от пуль и обломков ракет, бомб, снарядов и мин, поэтому украинские дети основательно усваивают «правило двух стен».

Война в конце концов серьезно подкосила основы политкорректности, так как абсурдно восхищаться «инаковостью» Иного/Чужого, который издалека приехал грабить, пытать, а затем убить тебя; невозможно быть толерантным к совершающему геноцид; безнравственно «балансировать» позиции палача и его жертвы; а о враге не приходится говорить иначе, как — страшно сказать! — на языке враждебности.

И последнее по очереди, но не по значению: эта война за идентичность сильно поколебала западное понимание природы исторической памяти, поэтому после Бучи, Бородянки и Изюма вряд ли кто-нибудь из тамошних интеллектуалов решится, как прежде, вменить политическим украинцам «мартирологизацию» своего прошлого, так же, как после обороны Киева, Харькова и Николаева — упрекнуть их в «героизации» ими собственной истории.

Упорное сопротивление украинцев разного этнического происхождения нашествию кочевников с Востока вызвало у одних западных европейцев восторг и побудило их поддержать это сопротивление, а других жителей Запада он удивил и даже разозлил: мол, зачем обороняться и тем увеличивать число жертв и разрушения? И такая реакция показала направление ценностного дрейфа Запада на протяжении последних десятилетий: от свободы — к безопасности («ради мира отдайте наезднику часть своей страны»), от достоинства — к выгодности (ибо «бизнес есть бизнес»), от воли — к смирению (потому что «деньги любят тишину»), от ценностей — к интересам (потому что важна только «прагматичная» — и даже «реальная», — политика), от развития у стабильности («Дайте же нам наконец покой!»), от наставления «The bad land, but the my land» / «Плохая страна, но это моя страна» — к убеждению «Ubi bene, ibi patria» / «Где хорошо, там и родина».

Так, разрушая некоторые привычные для Западной Европы идеи и представления, нынешняя война тем самым дает ей шанс избавиться от устаревших стереотипов восприятия и шаблонов собственного мышления, а потому и дарит ей хорошую возможность вернуться к своим (европейскимх!) ценностям и в то же время выработать новое, современное видение мира, ныне так быстро меняющегося.

Конечно, если она хочет и дальше оставаться собой.

