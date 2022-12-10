«Сумасшедшие цифры». Антипович — о нетипичной кривой удовлетворенности украинцев и о политике, хотя о ней сейчас говорить «неудобно» 10 декабря, 07:35 Эксклюзив НВ Более 80% украинцев наконец-то довольны тем, как идут дела в стране, утверждает социолог Алексей Антипович. (Фото:Raphael Lafargue/ABACAPRESS via Reuters)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, анализируя свежие исследования своей компании, просит не впадать в панические настроения относительно послевоенной эмиграции и пытается спрогнозировать национальный политический ландшафт, каким он будет после войны.

За месяц масштабной войны украинское общество изменилось больше, чем за предыдущие 30 лет, утверждает Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг. С первых дней войны Рейтинг тщательно исследует, как меняется украинское общество, как пытается адаптироваться к изменениям и переосмыслить себя.

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Именно о качественных изменениях в общественном сознании сограждан НВ говорит с Антиповичем.

— Если мы возьмем социологические исследования за последние полтора десятилетия и посмотрим ответы на вопрос: «Считаете ли вы, что Украина движется в правильном направлении?», то увидим почти постоянное недовольство и лишь два-три ощутимых всплеска поддержки направления движения страны. Эти всплески приходятся на 2004, 2014 и 2022 годы, когда мы переживали или переживаем важные, но драматические испытания. Как вы это прокомментируете?

-Это говорит нам о том, что украинец всегда был, есть и будет недоволен тем, что у него есть. Это, видимо, какая-то наша ментальная черта, и при этом украинцы почти всегда недовольны избираемой ими властью . И только сейчас, во время войны стало понятно, что все познается в сравнении и именно это и фиксируют опросы, ведь теперь украинец по-другому смотрит на прошлое Украины, прошлую власть и оказывается, что и ситуация была неплохой, и не столь критично надо было оценивать события ближайшего прошлого. Украинец это признает, и в наших исследованиях это видно.

На сегодняшний день кривая удовлетворенности тем, как обстоят дела в Украине максимально нетипичная и действительно более 80% украинцев наконец-то довольны тем, как идут дела в стране, которая при этом тяжело воюет. Эта кривая имеет определенные колебания — освободили Херсон — очень правильно двигаемся, нет каких-то ярких успехов — немного опускается поддержка, но это все равно сумасшедшие цифры.

Кроме того, следует помнить, что такие всплески поддержки вектора движения государства произошли не только во время войны и Революции Достоинства, а также, например, когда Владимир Зеленский пришел к власти. В 2017 году, во времена премьерства Владимира Гройсмана, когда около четверти украинцев, а это для нас в то время много, говорили о правильности движения государства и связано это было с тем, что Гройсман поднял зарплаты и пенсии. Тогда множество людей почувствовали на себе заботу правительства, в таких весьма патерналистических формах.

Сегодня эти положительные оценки вектора движения страны, мы получаем исключительно на фоне войны и того, что успешно даем отпор врагу. Конечно, так не будет всегда, конечно, как только мы освободим наши территории, получим свою победу, а она может быть разной — не обязательно «сжигать Москву», но как только это произойдет украинское общество вернется к своим спорам и негативному восприятию власти. Снова появятся вопросы: «А почему у нас Национальный марафон всюду?», «А почему в свое время сдали юг и Херсон?», «А где репарации и почему их так мало?» — это нормальное состояние украинского общества.

— То есть, происходящее не признак того, что украинцы растут в своем стремлении быть демократией, избавиться от колониального прошлого или чувствуют правильным движение в направлении ценностей свободы?

— Этот процесс, безусловно, также происходит, потому что война сделала ощутимым и реальным понимание, что Россия является врагом, учитывая наше почти стопроцентное стремление к Европе, учитывая наше 90% стремление присоединиться к НАТО, мы сильно изменились. Эти изменения коснутся и других составляющих общественного сознания. Изменится восприятие коррупции, бизнеса, отношение к энергосбережению, которому нас научат блекауты. Изменится восприятие собственной ответственности. Волонтерское движение показывает, что украинцы перед лицом угрозы объединяются и делают что-то сами, не полагаясь на государство, а это значит, что мы ощутимо избавляемся от патернализма.

Конечно, окончательно ни коррупция, ни патернализм никуда не денутся, но они станут гораздо меньшими общественными явлениями, потому что изменения, которые мы испытываем, действительно огромны. Я уже это говорил и повторюсь, что украинец за первый месяц войны изменился больше, чем за 30 лет независимости. Но какими будут настроения относительно власти, Украины и самих себя после победы, давайте говорить после победы. Сейчас мы сплочены, сконцентрированы и идем к победе, которую ожидают как люди внутри страны, так и те, кто уехал и стремятся вернуться.

— Есть ожидания, что многие из уехавших из Украины за границу могут не вернуться и мы потеряем определенную часть продуктивного населения. Согласны ли вы с этим?