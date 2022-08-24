Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает стремительно ухудшаться — опрос 24 августа, 13:32 Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает стремительно ухудшаться (Фото:Прессслужба президента Украины)

Отношение граждан Украины к жителям РФ и Белоруссии продолжает ухудшаться. По состоянию на август негатив к россиянам ощущают 81% украинцев, белорусам — 52%.

Такие результаты обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Как отмечается, в апреле показатели находились на уровне 69% респондентов, негативно относящихся к россиянам, и 33% - к белорусам. В апреле прошлого года эти показатели составляли 41% и 4% соответственно.

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Пока 81% опрошенных негативно относятся к россиянам, 14% - нейтрально, только 3% - положительно. К белорусам негативно относятся 52%, нейтрально — 34%, положительно — 10%.

Также опрос включал в себя отношение к проживающим в Украине россиянам. Отношение преимущественно нейтральное ( 42%). Положительно относятся к ним 22%, отрицательно — 29%. К русскоязычным украинцам относятся положительно 51%, нейтрально — 31%, отрицательно — 14%.

В ранее обнародованном опросе отмечалось, что более 75% украинцев поддерживают решение о полном разрыве отношений с Россией и запрете на въезд россиян после победы Украины и деоккупации всех территорий страны.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 17−18 августа 2022

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