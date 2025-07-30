Отмечается, что особенно уязвимыми считают себя женщины — более трети респонденток — 35,4% - отметили, что совсем не смогут обеспечить себя без дохода. У мужчин этот показатель существенно ниже — 22%. Значительно большие сложности в обеспечении собственных базовых потребностей в случае потери основного источника дохода отмечали в своих ответах респонденты с инвалидностью — считают, что вообще не смогут обеспечить себя 42,4%.

Кроме того, только треть украинцев — 35,4% - ответили, что смогли бы прожить за счет собственных сбережений, а почти столько же — благодаря поддержке родных или друзей. В то же время четверть украинцев отметили, что рассчитывают на продукты из собственного хозяйства — огородничество и садоводство становятся реальными стратегиями выживания в условиях войны.

Среди внутренне перемещенных лиц в Украине самыми популярными источниками поддержки в случае потери дохода остаются социальные выплаты от государства (31,3%) и гуманитарная помощь от общественных организаций (23,1%). Зато украинцы за рубежом чаще полагаются на помощь принимающего государства (27,7%).

Около 20% украинцев хотя бы раз за последний год оставались полностью без дохода. Кроме этого, 10% опрошенных в Украине не получили необходимой медицинской помощи или лекарств, а 6,5% временно не имели постоянного места жительства. Среди украинцев за рубежом эти показатели еще выше: 15% не получили медицинскую помощь, 14,4% находились без жилья. Также 50,8% респондентов в Украине сообщили, что регулярно или часто сталкиваются с трудностями при оплате счетов.

Как пишет Опора, эти данные свидетельствуют о масштабной экономической уязвимости, сложностях с обеспечением базовых потребностей, низком экономическом потенциале и распространенном ощущении относительной депривации — убеждении, что человек не получает благ, которых заслуживает. В сочетании с низким уровнем политического участия и ощущением невидимости для медиа это создает структурные риски для формирования долговременной, органической солидарности в обществе. Речь идет не только об угрозе благосостоянию отдельных граждан, но и о вызове для социальной сплоченности в целом. Ведь сплоченность — это способность общества обеспечивать благосостояние всех его членов, уменьшать неравенство, избегать поляризации и строить сообщества свободных людей, поддерживающих друг друга и действующих вместе демократическим путем.