11% украинцев ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме (Фото: defense.gov)

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Как показал опрос, 11% украинцев ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме.

Реклама

При этом 53% респондентов считают, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но частично.

В то же время 8% опрошенных не надеются ни на какую американскую военную помощь для Украины. Еще 25% считают, что помощь будет минимальной.

Опрос проводился 4−5 июля 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка — не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Зеленский заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Согласно данным Axios, речь идет о поставке 10 ракет-перехватчиков к системе ПВО Patriot. Также сообщалось о дипломатических усилиях Вашингтона, направленных на привлечение Германии к передаче Киеву еще одной батареи ПВО.