NV спросило украинцев, что они думают о последних кадровых перестановках в правительстве и как оценивают назначение нового премьера Юлии Свириденко.

«Я не слышал о ее деятельности, но будущее покажет. Потому что уже премьер-министров было много и все они повели себя не очень хорошо. Кто-то в России, кто-то уволен», — ответил один из опрошенных.

Другой респондент также отметил, что о Свириденко было мало известно, поэтому трудно сказать, чего ожидать от ее председательства в правительстве.

«Я очень мало знаю о Свириденко, поэтому ничего не могу сказать о том, насколько она будет лучше Шмыгаля. Как показывает практика, большое количество людей вообще не знало, кто у нас премьер-министр. Раньше все знали хотя бы фамилию. Сейчас если вы спросите, я думаю, что многие его не знают», — заявил он.

Кроме того, среди опрошенных NV звучали мнения, что кадровые изменения в правительстве — это лишь «перестановка мест», а чиновники и в дальнейшем будут работать «как серые мыши».

«Мне трудно ответить, потому что у нас в последнее время правительства очень долго работают, но они незаметны. Они серые, как мыши. То есть, я абсолютно никого не знаю из министров, кроме своего профильного министра, потому что я в Могилянке работаю. Деятельностью Лисового я довольна. Как минимум человек имеет проукраинскую позицию, что очень важно сейчас», — ответила одна из опрошенных.

Некоторые респонденты также отметили, что менять правительство во время войны неуместно.

«Все правительство отправить вместе в отставку… Я считаю, что это не очень уместно», — сказал один из опрошенных.

«Мне показалось, что это перестановка мест. А там может что-то и изменится, надеемся на лучшее», — отметила другая.

В то же время некоторые отнеслись к кадровым перестановкам со сдержанным оптимизмом.

«Давайте будем надеяться, что изменения к лучшему. Хочется верить. Когда-то же должно быть к лучшему в нашей стране», — ответила одна из опрошенных.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.