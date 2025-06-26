Дрон Bayraktar TB2 недавно участвовал в бою против вражеского катера на Херсонщине (Фото: REUTERS/Aziz Karimov)

Украинские военнослужащие вновь начали использовать в боях с российскими оккупантами турецкий дрон Bayraktar TB2 — с помощью которого были достигнуты большие успехи в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На это обратил внимание 26 июня немецкий телеканал N-tv.

Сперва, несколько дней назад, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа опубликовал видео, в котором Bayraktar TB2 атакует и уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонской области.

Как пишет N-tv, это первое публичное использование турецкого дрона украинскими военнослужащими за несколько месяцев.

«Дрон Bayraktar TB2 приобрел мировую известность весной 2022 года после того, как Украина сначала очень успешно использовала его против российских танковых машин и артиллерийских систем. После того как московские войска адаптировали свою систему противовоздушной обороны и усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, дрон утратил свое значение и исчез с поля боя», — сообщает телеканал.

По версии портала Euromaidanpress, нынешнее использование Bayraktar в Херсонской области указывает то, что в российской системе ПВО на юге Украины наличествуют прорехи.

31 июля 2023 года Министерство обороны подписало с фирмой Baykar Makina договор о строительстве сервисного центра для ремонта и обслуживания беспилотников на территории Украины.

До того гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявлял, что на заводе в Украине планируют производить всю номенклатуру беспилотников компании: TB2, Akıncı и Kizilelma.

6 февраля 2024 года он заявил, что под Киевом идет строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. По словам Байрактара, на заводе в Украине компания планировала трудоустроить около 500 человек и производить модели дронов TB2 или TB3.

Однако, офицер ГУР Минобороны Украины Владимир Валюх заявлял, что беспилотники Bayraktar потеряли свою прежнюю эффективность на фронте и почти не используются, поскольку россияне улучшили работу своих систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

24 июня 2025 года ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV, что вполне возможна практика использования беспилотников Bayraktar на море.

«Потому что на суше использовать Байрактар стало неуместным, он очень уязвим к российским средствам [РЭБ — ред.]. Он не пролетит через линию фронта, или вдоль линии фронта, его уничтожат или другие дроны, или зенитно-ракетные комплексы россиян, противовоздушная оборона там плотная», — рассказал он.

Согласно утверждению представителей Bayraktar, компания подписала экспортные контракты на поставку дронов TB2 с 30 странами.

В начале июня 2025 Халюк Байрактар опубликовал видео, на котором якобы показан «полностью автономный» запуск и посадка дрона типа Bayraktar TB3 с помощью искусственного интеллекта.