Как стать членом группы ПВО: Минобороны рассказало, кому доступен проект и каковы его условия

В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад. NV узнал о процессе вступления, социальных гарантиях, финансовом обеспечении и перечне документов.

Кто может присоединиться к группам ППО и какие гарантии предусмотрены

Как отмечают в Минобороны, присоединиться к проекту могут граждане Украины по возрасту, состоянию здоровья и т. д. , в том числе забронированные.

Проектом гарантируется предоставление:

медицинской, профессиональной и психологической проверки перед заключением контракта;

специализированное обучение в сертифицированных школах;

задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной;

боевые дежурства в единой системе ПВО государства.

Какая оплата для участников ГПО

Гарантируется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства.

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать:

ФИО;

регистрацию места жительства ( пребывания);

образование;

место работы или вид деятельности;

военно-учетную специальность ( при наличии);

обоснование желания стать членом добровольческого формирования

территориальной общины;

копия документа, удостоверяющего личность ( паспорт гражданина Украины);

копия военно-учетного документа ( обязательно для мужчин и при наличии у женщин);

копия идентификационного налогового номера;

документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Как заключить контракт

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:

подачи заявления на имя командира добровольческого формирования;

медицинская, профессиональная и психологическая проверка;

заключение контракта;

принятие Присяги добровольца территориальной обороны;

получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.

