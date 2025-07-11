Как стать членом группы ПВО: Минобороны рассказало, кому доступен проект и каковы его условия
Защита неба и ПВО (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад. NV узнал о процессе вступления, социальных гарантиях, финансовом обеспечении и перечне документов.
Кто может присоединиться к группам ППО и какие гарантии предусмотрены
Как отмечают в Минобороны, присоединиться к проекту могут граждане Украины по возрасту, состоянию здоровья
Проектом гарантируется предоставление:
- медицинской, профессиональной и психологической проверки перед заключением контракта;
- специализированное обучение в сертифицированных школах;
- задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной;
- боевые дежурства в единой системе ПВО государства.
Какая оплата для участников ГПО
Гарантируется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства.
Какие документы и куда нужно подать
Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.
Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать:
- ФИО;
- регистрацию места жительства (пребывания);
- образование;
- место работы или вид деятельности;
- военно-учетную специальность (при наличии);
- обоснование желания стать членом добровольческого формирования
- территориальной общины;
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины);
- копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);
- копия идентификационного налогового номера;
- документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Как заключить контракт
Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:
- подачи заявления на имя командира добровольческого формирования;
- медицинская, профессиональная и психологическая проверка;
- заключение контракта;
- принятие Присяги добровольца территориальной обороны;
- получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.