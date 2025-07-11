Как стать членом группы ПВО: Минобороны рассказало, кому доступен проект и каковы его условия

11 июля, 21:05
Защита неба и ПВО (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад. NV узнал о процессе вступления, социальных гарантиях, финансовом обеспечении и перечне документов.


Кто может присоединиться к группам ППО и какие гарантии предусмотрены

Как отмечают в Минобороны, присоединиться к проекту могут граждане Украины по возрасту, состоянию здоровья и т. д., в том числе забронированные.

Проектом гарантируется предоставление:

  • медицинской, профессиональной и психологической проверки перед заключением контракта;
  • специализированное обучение в сертифицированных школах;
  • задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной;
  • боевые дежурства в единой системе ПВО государства.

Какая оплата для участников ГПО

Гарантируется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства.

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы нужно подать ДФТГ по месту своего проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой о его создании совместно военными частями Сил территориальной обороны ВСУ.

Заявление о членстве в добровольческом формировании территориальной общины, в котором необходимо указать:

  • ФИО;
  • регистрацию места жительства (пребывания);
  • образование;
  • место работы или вид деятельности;
  • военно-учетную специальность (при наличии);
  • обоснование желания стать членом добровольческого формирования
  • территориальной общины;
  • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины);
  • копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);
  • копия идентификационного налогового номера;
  • документы, подтверждающие основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Как заключить контракт

Процедура заключения контракта добровольца ДФТГ:

  • подачи заявления на имя командира добровольческого формирования;
  • медицинская, профессиональная и психологическая проверка;
  • заключение контракта;
  • принятие Присяги добровольца территориальной обороны;
  • получение удостоверения члена добровольческого формирования установленной формы.
Редактор: Диана Костюк

Теги:   ПВО Министерство обороны Украины Документы 2025 год Контракт Война России против Украины

