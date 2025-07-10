Алгоритм перевода в Армия+: какие документы нужны и как избежать ошибок

Минобороны опубликовало инструкцию, как подавать рапорт на перевод через Армия+ на своем сайте. NV проанализировал, как военные могут узнать, разрешен ли им перевод в другую часть. И если да, то что надо для этого сделать.

Перевод в другую часть через Армия+

Инструкция в Армия+ интерактивная, отмечает Минобороны. Это небольшой тест с вопросами, на которые военнослужащие должны ответить перед началом процесса перевода. Среди них:

сколько уже отслужили в текущей части;

какой тип у этой части;

в какую часть есть желание перевестись;

есть пригодность к боевой службе по заключению ВВК или нет;

есть офицерское звание или нет.

Если перевод возможен — появится пошаговый план, что для этого надо сделать. Он будет содержать шаблон рекомендательного письма и образцы военных документов, которые понадобятся при подаче рапорта. Также отдельным пунктом будет указано, нужно ли дополнительное согласование командира для перевода. Если перевод невозможен — будет указываться причина, почему это невозможно сделать в настоящее время.

«Мы строим новый тип коммуникаций в армии. Когда все процессы не бюрократизированы, а понятны и человечны. Изменение места службы в частности. У военных оставались вопросы относительно алгоритма — и мы разработали для них тест-инструкцию, которая подскажет им их дальнейшие шаги для перевода», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Почему рапорты чаще всего отклоняют

За все время сервисом смены места службы воспользовались 60 000 военных. Из них 40 000 — получили согласование и уже перевелись или готовятся к переходу на новое место службы.

Самая распространенная причина, почему рапорты на перевод отклоняются Кадровым центром ВСУ — военнослужащие делают некачественные фотокопии или добавляют не все нужные страницы документов. Однако таких ошибок становится меньше благодаря обновленному процессу подачи рапорта в Армия+, где теперь указываются страницы или разделы документов, которые следует добавить.

Кто из военнослужащих имеет право на перемещение

Подать рапорт в Кадровый центр Вооруженных Сил могут:

военнослужащие, которые хотят перейти в части боевого состава;

те, кто служит в тыловых, учебных и резервных частях и хочет сменить место службы на другую такую же часть;

военные из боевых частей, которые хотят перейти в другие боевые части;