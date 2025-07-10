Алгоритм перевода в Армия+: какие документы нужны и как избежать ошибок
Ситуация на фронте (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Минобороны опубликовало инструкцию, как подавать рапорт на перевод через Армия+ на своем сайте. NV проанализировал, как военные могут узнать, разрешен ли им перевод в другую часть. И если да, то что надо для этого сделать.
Перевод в другую часть через Армия+
Инструкция в Армия+ интерактивная, отмечает Минобороны. Это небольшой тест с вопросами, на которые военнослужащие должны ответить перед началом процесса перевода. Среди них:
- сколько уже отслужили в текущей части;
- какой тип у этой части;
- в какую часть есть желание перевестись;
- есть пригодность к боевой службе по заключению ВВК или нет;
- есть офицерское звание или нет.
Если перевод возможен — появится пошаговый план, что для этого надо сделать. Он будет содержать шаблон рекомендательного письма и образцы военных документов, которые понадобятся при подаче рапорта. Также отдельным пунктом будет указано, нужно ли дополнительное согласование командира для перевода. Если перевод невозможен — будет указываться причина, почему это невозможно сделать в настоящее время.
«Мы строим новый тип коммуникаций в армии. Когда все процессы не бюрократизированы, а понятны и человечны. Изменение места службы в частности. У военных оставались вопросы относительно алгоритма — и мы разработали для них тест-инструкцию, которая подскажет им их дальнейшие шаги для перевода», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Почему рапорты чаще всего отклоняют
За все время сервисом смены места службы воспользовались 60 000 военных. Из них 40 000 — получили согласование и уже перевелись или готовятся к переходу на новое место службы.
Самая распространенная причина, почему рапорты на перевод отклоняются Кадровым центром ВСУ — военнослужащие делают некачественные фотокопии или добавляют не все нужные страницы документов. Однако таких ошибок становится меньше благодаря обновленному процессу подачи рапорта в Армия+, где теперь указываются страницы или разделы документов, которые следует добавить.
Кто из военнослужащих имеет право на перемещение
Подать рапорт в Кадровый центр Вооруженных Сил могут:
- военнослужащие, которые хотят перейти в части боевого состава;
- те, кто служит в тыловых, учебных и резервных частях и хочет сменить место службы на другую такую же часть;
- военные из боевых частей, которые хотят перейти в другие боевые части;
- военнослужащие, которых ВВК признала годными для службы в тылу, могут перевестись из боевых частей в части в соответствии с рекомендациями комиссии.