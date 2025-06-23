Нарушение воинского учета: юрист объяснила, почему у Резерв+ могут появиться проблемы и как их решать

В Резерв+ военнообязанные могут получить отметку о нарушении — это означает возможность штрафов или даже принудительного прибытия в ТЦК. NV узнал, что советует адвокат, что делать с нарушением и как избежать проблем с законом.

В Украине воинский учет — это конституционная обязанность граждан. Согласно действующему законодательству, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на воинском учете. Это требование, регламентируемое Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и соответствующими постановлениями Кабинета Министров.

Лица, подлежащие учету, обязаны вовремя становиться на учет в ТЦК и СП (территориальных центрах комплектования), обновлять свои анкетные данные, информировать об изменении места жительства, семейного положения, работы или состояния здоровья.

Игнорирование этих требований влечет за собой правовые последствия. За нарушение порядка воинского учета предусмотрена административная и уголовная ответственность — от штрафов до ограничения или даже лишения свободы в особо грубых случаях.





Почему у Резерв+ появилось нарушение и что делать

Как отметила адвокат Дарья Тарасенко, первым шагом должно быть выяснение причины появления отметки о нарушении.

Выяснить это можно:

просмотрев информацию в Резерв+;

явившись в ТЦК и СП лично;

направив обращение с просьбой объяснить причины ( срок рассмотрения — 30 дней);

поручив адвокату направить в ТЦК и СП соответствующий адвокатский запрос.

Узнав о причине, мужчина уже может решать, как действовать дальше, а именно:

Вариант 1 — устранить нарушения. Если нарушение видят в неявке по повестке — появиться в ТЦК и СП, если в непрохождении ВВК — пройти ВВК, и т. д.

Вариант 2 — обратиться в ТЦК и СП, получить постановление, оплатить штраф и рассчитывать, что заявления Минобороны об отмене отметки после уплаты штрафа — правда.

Вариант 3 — отправить в ТЦК и СП требование убрать отметку с обоснованием, почему такую отметку считаете незаконной.

Вариант 4 — направить в вышестоящий ТЦК и СП жалобу на неправомерные действия по внесению информации о нарушениях.

Вариант 5 — обратиться в суд с иском об обжаловании действий ТЦК и СП и обязательства убрать отметку.

Адвокат считает, что последний вариант — это тот способ, который имеет больше всего шансов на положительный результат. Но одновременно это тот способ, который занимает больше всего времени. Соответственно, вероятность быть мобилизованным до того, как суд примет решение по делу, — высока.

За какие нарушения воинского учета лицо объявляют в розыск

За нарушение правил воинского учета в розыск могут объявлять таких граждан:

граждане, которые не стали на воинский учет после достижения соответствующего возраста ( 18 лет);

украинки, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, и не стали на воинский учет;

граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

граждане, состоящие на воинском учете, не проживающие по зарегистрированному месту жительства и не сообщили об этом ТЦК;

граждане, получившие повестку, не явились в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

граждане, получившие направление на ВВК