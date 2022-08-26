Вели обстрелы из Ураганов. Войска РФ четыре раза ударили по Криворожскому району — глава Днепропетровской ОВА

26 августа, 18:49
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Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Войска РФ в пятницу, 26 августа, четыре раза обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Российская армия уже четырежды обстреляла Зеленодольскую общину. Попали из Ураганов по самому Зеленодольску и Великой Костромке», — пишет он.

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Резниченко уточнил, что в результате обстрелов была ранена 63-летняя женщина. Ей оказали помощь, но лечиться она будет дома. Он добавил, что в результате обстрелов были разрушены жилые дома и производственные здания предприятия.

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Также оккупанты ударили по Никопольскому району. Масштабы разрушений выясняются, пишет Резниченко.

Войска РФ обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированной Запорожской области, прикрываясь Запорожской АЭС. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Криворожский район

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