«Горячая точка Днепропетровской области». Россияне выпустили более 1100 реактивных снарядов по Никополю — ОВА 2 августа, 20:59 Последствия российских обстрелов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ выпустили по городу Никополь в Днепропетровской области более 1100 реактивных снарядов с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Сейчас это „горячая точка“ нашей области. Более трех недель район под постоянным огнем российской армии», — написал он в Telegram.

Резниченко добавил, что оккупанты ведут обстрелы со стороны АЭС во временно оккупированном Энергодаре и прикрываются станцией.

Видео дня

«Российские „Грады“ уничтожают города и села с преднамеренной жестокостью. Уже выпущено по мирному Никопольскому району более 1100 реактивных снарядов. Изуродовали более 200 домов, несколько больниц, школ и садов», — добавил он.

Никополь расположен на границе Днепропетровской области на берегу Днепра. На противоположенной стороне реки находится оккупированный Россией Энергодар.

Фото: Скриншот Google Maps

Ранее местные власти призвали жителей Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов войск РФ со стороны Энергодара.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.