Днепропетровская область. Оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы — облсовет 15 августа, 22:05 Неразорванный снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, сообщил глава облсовета Николай Лукащук.

В Telegram он уточнил, что днем армия РФ из РСЗО Ураган обстреляла Зеленодолькую общину и приграничные районы Апосотоловской общины. По его данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.

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Также приблизительно в шесть вечера оккупанты открыли огонь по Марганецкой общине Никопольского района, добавил Лукащук. По его данным, также обошлось без пострадавших.

Оккупанты обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированной Запорожской области, прикрываясь Запорожской АЭС. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.

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