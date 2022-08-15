Днепропетровская область. Оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы — облсовет
Неразорванный снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, сообщил глава облсовета Николай Лукащук.
В Telegram он уточнил, что днем армия РФ из РСЗО Ураган обстреляла Зеленодолькую общину и приграничные районы Апосотоловской общины. По его данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.
Также приблизительно в шесть вечера оккупанты открыли огонь по Марганецкой общине Никопольского района, добавил Лукащук. По его данным, также обошлось без пострадавших.
Оккупанты обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированной Запорожской области, прикрываясь Запорожской АЭС. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.
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