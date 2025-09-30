Малыш из запорожского детского дома Сонечко во время эвакуации во Львов в марте 2022 года (Фото: Суспільне Львів)

Крупнейший украинский детдом Сонечко эвакуировал всех воспитанников из Запорожья на Львовщину в первые недели российского вторжения. Однако большинство воспитателей, которые должны были бы эвакуироваться вместе с детьми, остались в Запорожье и еще более трех лет продолжали получать зарплату и премии, сообщается в статье журналисток-расследовательниц Марьяны Вербовской и Марии Горбань для NGL.media .

В целом содержание детдома без детей стоило более 230 млн грн, из которых почти 212 млн грн пошли на выплаты воспитателей, большинство из которых официально находились в «простое».



Запорожский дом ребенка Сонечко журналисты NGL.media заметили еще весной этого года, когда работали над текстом о том, как украинские интернаты получают миллионы гривен на манипуляциях детьми. Внимание привлекло то, что именно Сонечко имело самый большой бюджет среди всех детских институциональных учреждений в Украине.

Несколько источников, у которых мы пытались узнать, что там происходит, ответили нам: «Вы про Сонечко? Напишите об этом». Что мы и сделали.

Это история не о несчастных брошенных детях, а о жадных чиновниках и работниках социальной сферы, которые смогли оставить детей, но не смогли отказаться от зарплаты.

Эвакуация

На рассвете 24 февраля 2022 года в Запорожье прогремели первые взрывы. Россияне сначала ударили по аэропорту возле города, а затем о прилетах сообщили жители, которые живут в окрестностях. Из города начали курсировать эвакуационные поезда, однако дом ребенка Сонечко, в котором проживали дети от нескольких месяцев до шести лет, не спешил эвакуировать подопечных. Заведение не имело обустроенного укрытия, но руководство заведения сначала надеялось, что удастся переждать.

Ольга Ревченко, педиатр дома ребенка Сонечко, вспоминает, что все ее коллеги верили в скорое окончание войны. Только в середине марта они начали выезжать вместе с детьми эвакуационными поездами во Львов.

Так врач с 13 детьми оказалась во львовском доме ребенка Мальвы. «Нас собрали здесь в этом же зале, где мы сейчас с вами сидим, — говорит Ольга Ревченко, осматривая большую комнату Центра здоровья и реабилитации детей. — Я тогда взяла с собой пакет и рюкзак, планировала через несколько недель вернуться в Запорожье. Прошло почти четыре года и я до сих пор здесь».

Дети из запорожского дома ребенка Сонечко на вокзале во Львове в марте 2022 года / Фото: Общественное

Ольга Ревченко оказалась единственной из 424 работников Сонечка, которая переехала и до сих пор остается с детьми. Еще несколько ее коллег приезжали во Львов ухаживать за детьми вахтовым методом. Большинство перешло в так называемый «простой», отказавшись ехать вместе с детьми. При этом выплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки оклада работника и этот период учитывается в трудовой стаж.

Куда поехали дети

Всего в марте 2022 года из Сонечка вывезли 178 детей в возрасте до шести лет. Однако все они официально состояли на учете в этом детдоме, хотя фактически проживали за тысячу километров оттуда — преимущественно на Львовщине.

«То, что дети и дальше были на учете запорожского учреждения, замедляло процесс их перевода в семейные формы воспитания. Согласно закону, потенциальные усыновители или те, кто хотят взять детей под патронат, должны были обращаться в Службу по делам детей того города, где официально зарегистрирован ребенок. В этом случае — в Запорожье», — объясняет NGL.media Василиса Дыбайло, директорка международной благотворительной организации Партнерство Каждому ребенку, которая помогала потенциальным усыновителям и даже несколько раз оплачивала пребывание сотрудников Сонечка во львовских отелях.

Всего в течение 2022−2024 годов из Запорожья на Львовщину переместили 263 ребенка. Из них 146 детей устроили в семейные формы воспитания.

Дети уехали, а работники нет

Выше уже упоминалось, что на момент российского вторжения в Сонечке работали 424 сотрудника, которые занимались менее чем двумя сотнями детей — это обусловлено тем, что им нужен круглосуточный уход. После эвакуации эти дети также нуждались в уходе, однако сотрудники Сонечка приезжали к ним крайне нерегулярно и основная ответственность за воспитанников легла на учреждения, куда их релоцировали.

Лилия Филипская, директорка дома ребенка Сонечко / Фото: телеканал МТМ

Лилия Филипская, которая возглавляет Сонечко с 2019 года, неохотно комментирует пассивность своих сотрудников, которые фактически бросили своих воспитанников. «Может есть смысл поговорить с работниками, которые не поехали, а не со мной?, — заявила она в телефонном разговоре с NGL.media. — Некоторые люди захотели быть в простое и не захотели ездить как мы 24/7. А вы бы заставили своих работников уехать от семьи, отца или матери, которая нуждается в помощи?».

Сама Филипская, как официальный опекун детей из Сонечка, в свое время неоднократно ездила на Львовщину. Сейчас она постоянно живет в Запорожье.

Директорка Сонечка настаивает, что ее работники «оказывали [эвакуированным детям] помощь по мере необходимости и дети всегда были ухожены».

Часть сотрудников Сонечка действительно вахтовым методом приезжала на Львовщину, по крайней мере сначала, однако в документах их количество существенно отличается. Например, по данным детского интерната в Журавно, куда перевели большинство детей из Запорожья, в первый год войны туда приезжали 113 работников Сонечка, во второй — 66, в третий — 11, а в этом году уже не осталось ни одного. Зато в Запорожской ОГА уверены, что в 2022 году в Журавно работали 134 работника Сонечка, в последующие два года — 117 и 112 соответственно, а в этом году там еще якобы оставалось 67 работников.

«В среднем в первый год в Журавно находилось от 35 до 45 работников Сонечка ежемесячно. Работницы ездили домой, у них был приказ, например, на один месяц [командировки], через месяц-два они снова возвращались», — объясняет директорка Журавненского дома поддержанного проживания психоневрологического типа Ольга Буянова.

По данным, которые есть в распоряжении NGL.media, с момента эвакуации детей в течение 2022−2025 годов почти 300 работников Сонечка оставались в простое. По словам экс-заместителя директора запорожского дома ребенка Оксаны Найденовой, эти люди не работали, но получали две трети своей зарплаты.

«А что, мы должны были их уволить? Чтобы люди остались на улице совсем без зарплаты? Мы собирались работать дальше», — объясняет такое количество работников в простое Оксана Найденова.

Похожие оправдания NGL.media услышали и от руководительницы департамента здравоохранения Запорожской ОГА Виктории Клименко. По ее словам, работники Сонечка не смогли бы найти работу в Запорожье с начала полномасштабной войны, поэтому их не увольняли.

«Вы не понимаете, что здесь в 2022—2023 году было. Мы хотели сохранить работников, потому что где бы мы нашли людей, если детей вернут в Запорожье?», — считает Клименко.

По ее словам, сократить количество работников в простое было невозможно и по юридическим причинам: «Если заведение работает и есть юридическое лицо, то какие основания для прекращения деятельности? Нету».

Зарплаты и премии — почти весь бюджет

Всего с 2022 по 2025 годы бюджет дома ребенка Сонечко составил 297 млн грн, которых потратили 233 млн грн. Из этой суммы зарплаты и премии персонала составили почти 212 млн грн.

По мнению Кирилла Невдохи, который имеет собственный опыт пребывания в интернате, большие бюджеты детдомов могут «осваивать» по схеме, когда у людей брали трудовые книжки (с целью накопления стажа), но по факту они не работают.

«Во время мониторинговых визитов коллеги обнаруживали, в частности на Тернопольщине, когда работников в штате официально больше, чем их есть на рабочем месте. Причем, нет никакой информации о больничном или отпуске. Подозреваю, что схема „вы нам трудовую, а вы нам зарплату“ достаточно популярна и в других заведениях. Еще один вариант, когда на человека выписывают премию, а часть из нее он отдает руководству», — говорит Кирилл Невдоха, который работает главой Офиса детей и молодежи ДІЙМО при Минсоцполитики.

Интересно, что премии тоже были частью расходов Сонечка. Согласно документам, которые есть в распоряжении NGL.media, только за сентябрь 2024 года их сумма составила более 800 тыс. грн. Дополнительную оплату 11 работников получили по неожиданному поводу — в честь праздника Рождества Богородицы. По крайней мере такой указана причина премирования.

Всего в том месяце почти 100 работников получили надбавку. Больше всего — суммарно 31 тыс. грн — получила тогдашняя заместительница директора Оксана Найденова. Она также назначала премии большинству работников.

В комментарии журналистам NGL.media Найденова отметила, что премии получали работники, которые не находились в простое — воспитатели, врачи, а также администрация учреждения. Подробнее рассказать, по какому именно принципу они начислялись, Найденова отказалась на том основании, что не помнит деталей. С начала этого года Оксана Найденова уже работает на новой работе.

Журналистам NGL.media удалось пообщаться с несколькими бывшими работниками Сонечка, которые, согласно документам, получали премии за сентябрь 2024 года. Большинство из них не помнят четко, когда и за что им начислялась дополнительная оплата.

Ольга Червоненко до весны 2025 года работала воспитательницей Сонечка и ездила в командировку в Журавно на Львовщину. Согласно документам, в сентябре 2024-го она получила восемь тысяч гривен премии. Женщина утверждает — действительно, за командировки им доплачивали, но «до пяти тысяч гривен максимум».

В то же время ее бывшая коллега — медицинская сестра Людмила Стрешная, которая также сопровождала детей на Львовщину и которой якобы тоже доплачивали — сообщила NGL.media, что не получала никаких премий.

Похожее утверждает и Юлия Брацило, которая ранее работала поварихой в Запорожье и якобы в том месяце получила дополнительных 16 тыс. грн. По ее словам, премии на такую сумму она не помнит.

Кто оплачивал проживание детей?

Сонечко не тратило своих денег на содержание эвакуированных детей. Каждый год 5−10 млн грн шли на оплату коммунальных услуг, питание и другие расходы в Запорожье, ведь детдом частично продолжал работать. Новоприбывших детей через несколько недель отправляли в более безопасные регионы Украины.

Перемещенные же воспитанники Сонечка обеспечивались за счет заведений, куда их эвакуировали. Львовский облсовет в ответ на запрос NGL.media предоставил информацию о расходах из областного бюджета на содержание детей из Сонечка в каждом из коммунальных учреждений на Львовщине. Всего за 2022−2025 годы это почти 123 млн грн — то есть почти вдвое меньше, чем Сонечко потратило за это время только на зарплаты своим работникам.

Кроме расходов из бюджета, на детей собирали благотворительную помощь. В частности, благотворительный фонд Щасливе сонечко, который декларирует, что помогает, в частности, эвакуированным из Запорожья детям.

«Мы работаем с этим детским домом более десяти лет. Я сама волонтерка из Запорожья, поэтому решила помогать этим детям. Когда их эвакуировали, то продолжила собирать средства и ездить к ним», — рассказала в комментарии NGL.media глава этого фонда Юлия Швед.

Эвакуированные дети играют в Журавненском доме поддержанного проживания психоневрологического типа во Львовской области, август 2024 года / Фото: Юлия Швед

На вопрос о том, почему возникают незакрытые потребности, если в бюджете предусмотрены средства на еду, подгузники и одежду для детей, Юлия Швед ответила, что обычно такое случается из-за форс-мажорных обстоятельств, когда продолжается тендер, а вещи нужны немедленно.

«Вы же не скажете ребенку „не писай, потому что у нас тендер идет“. Или, например, нет средств на установку кондиционера или поломалась кровать или шкаф. Для этого и есть спонсоры. Это как в большой семье, что-то поломалось, что-то сгорело — нормальные вещи», — считает Юлия Швед.

Директорка Журавненского дома поддержанного проживания психоневрологического типа Ольга Буянова подтвердила, что регулярно получала помощь от фонда Щасливе сонечко. Однако на вопрос о том, почему такие потребности не были закрыты бюджетом детдома Солнечко, в котором заложены деньги на базовые потребности детей, Буянова не смогла ответить. «Я не готова об этом говорить, обратитесь в Запорожскую ОГА, я не знаю, почему», — сказала она.

Конец Сонечка

В конце декабря 2024 года Запорожская ОГА объявила о том, что дом ребенка Сонечо закроют. Часть его функционала передали Запорожской областной детской клинической больнице. Официально заведение закрыли в июне 2025 года.

«Дети за этот промежуток времени выросли и уже не могли находиться в доме ребенка, их надо было переводить в интернаты. И мы раздавали их по всей стране. Когда мы уже раздали детей, то присоединили заведение к детской областной клинической больнице и открыли там отделение социальной поддержки. И опять же, дети из этого отделения — они поедут дальше», — пояснила директорка департамента здравоохранения Запорожской ОГА Виктория Клименко.

По словам юриста в области трудового права Виталия Дудина, украинское законодательство не дает ограничений относительно того, сколько может длиться простой. «Однако также следует учитывать более широкий круг интересов. Сохранение в долгосрочной перспективе режима простоя означает расходование огромных бюджетных средств», — считает он.

Можно ли было работникам Сонечка в простое предложить другие варианты работы? По словам Виталия Дудина, украинское законодательство дает такие возможности. «Администрация должна была бы рассмотреть возможность переноса функционирования предприятия или сократить персонал. Также Кодекс законов о труде позволяет в условиях простоя временно перевести работников на другую работу», — объясняет юрист.

Как утверждает руководитель департамента здравоохранения Запорожской ОГА, вариантов устроить персонал Сонечка в другие заведения у них не было. Прежде всего — из-за того, что никто не хотел переезжать.

Были ли другие альтернативы? В случае увольнения, работники могли податься на биржу и получать пособие по безработице. В зависимости от стажа, это в большинстве случаев от 50 до 80% от их зарплаты в первые полгода. Для людей предпенсионного возраста государство выплачивает пособие до двух лет. За это время служба занятости, вероятно, нашла бы другую работу для бывших работников Сонечка, которые три года находились в ожидании возвращения заведения в Запорожье.

Несмотря на старания руководства Сонечка сохранить коллектив, бывшие работники, с которыми удалось пообщаться журналистам, не получали предложений работы в новом отделе детской больницы или в любом другом учреждении на территории Запорожской области. Часть из них уже на пенсии, кто-то — нашел себя в новой сфере. Да и сама руководительница дома ребенка больше не хочет вспоминать о спецучреждении.

«Давайте так договоримся, больше мы не дом ребенка Сонечко, нас больше нет, не звоните ко мне», — сказала на прощание Лилия Филипская, экс-руководительница детдома.

Авторы Марьяна Вербовская и Мария Горбань, редактор Олег Онисько, перевод Неля Плахота, обложка Виктория Демчук