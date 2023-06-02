У каждого ребенка должна быть семья.

Только в семье возможен полноценный и гармоничный рост ребенка.

А что делать, если ребенок остался без родительской опеки?

Какие в Украине существуют возможности?

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Девять детей разного возраста весело поют, обсуждают новости и шалят. Все они — одна семья, которая живет в большом доме площадью более 300 кв. м в селе Гряды, что на Волыни. У каждого члена семьи есть не только собственная комната, но и история. Ведь это дом семейного типа, которым занимается сейчас мама-воспитательница, а ранее сотрудница Нововолынского приюта Юлия Коленда. 11 лет назад она стала мамой для двух сестер-близняшек, которые находились в том же интернате и все время просили забрать их домой.

Многодетная мать вспоминает, как постоянно думала о детках и мечтала забрать их в свою семью. С тех пор семья постоянно увеличивается. Катя, самая маленькая девочка в своей новой семье, сразу, а это примерно шесть лет назад, начала называть Юлию мамой. Биологические родители ребенка пили, поэтому их лишили родительских прав. Впоследствии мама умерла, а папа уехал за границу и не общается с родной дочерью. Семейный уют Кате, как и остальным детям, создала Юлия Коленда. Она же учит их жить в обществе, планировать бюджет, вести быт и строить здоровые отношения.

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Родители нужны

Только семейное воспитание способствует формированию полноценной и гармоничной личности. Психологи, работающие с детьми, отмечают, что только каждый десятый воспитанник интерната может интегрироваться в общество. Всю их сознательную жизнь сотрудники готовят для них еду, убирают посуду, стирают и ремонтируют одежду и т. п. Поэтому, что делать за стенами этого заведения, дети просто не знают.

Психологи напоминают, что мозг ребенка на 50% формируется в возрасте до шести месяцев, а к трехлетнему возрасту — на 80%. И дети, у которых нет родительской опеки, теряют эмоциональную связь с семьей. Они не умеют строить отношения с окружающим миром.

Фото: depositphotos

До 80% воспитанников детских домов имеют биологических родителей, у которых либо изъяли детей, либо они самостоятельно отказались от воспитания потомков. Системы социального обеспечения и защиты, существующие в Украине, не помогают семьям в полной мере. На местном уровне семьи не могут получить комплексные социальные услуги, финансовых и человеческих ресурсов не хватает. Альтернативные формы семейного воспитания до сих пор недостаточно развиты, а национальные механизмы перенаправления ограничены. Лишь небольшое количество может воспользоваться услугами для уязвимых детей и их семей на уровне общины. А с началом большой войны ситуация стала еще хуже.

Семьи находятся под дополнительным давлением из-за потери работы и доходов, необходимости менять место жительства и незнания, как справляться со стрессом у детей и т. д. По данным исследования СОС Детские городки в Украине, 41% переселенцев являются безработными, 28% не имеют работы, но ищут ее. На полную ставку работает 23% респондентов, частично заняты — только 8%. В опросе родители жалуются, что у них не решен жилищный вопрос и нет возможности приобрести необходимые для детей вещи.

Именно поэтому одной из ключевых задач должна быть поддержка семей на местном уровне, чтобы прежде всего предотвращать их разлучение.

Как принять ребенка в семью

Количество интернатов сведено к минимуму в ЕС, Великобритании и Израиле — в этих странах дети воспитываются в семьях. В Украине альтернативные семейные формы воспитания также есть, однако о них мало рассказывают. Крупные благотворительные организации, а среди них и ЮНИСЕФ, регулярно поднимают этот вопрос на самом высоком уровне в стране, проводят тренинги для будущих воспитателей и покупают для детей самое необходимое.

Мурат Шахин глава представительства ЮНИСЕФ в Украине

«У нас есть общее убеждение, что каждый ребенок имеет право расти в безопасной и заботливой семейной среде, которая способствует его физическому, эмоциональному и социальному благополучию», — говорит глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

Так в какие семейные формы может быть принят ребенок, оставшийся без родителей? Одна из них — усыновление, то есть принятие ребенка в семью на правах родного ребенка. Преимущественное право стать родителями имеют супруги, родственник ребенка, человек, который готов усыновить несколько детей — братьев или сестер. О помощи детям, которые потеряли родительскую опеку, все чаще рассказывают звезды. Например, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко с женой Инной — родители двоих детей, дочери Мии и сына Марка. А сейчас занимаются усыновлением третьего ребенка. Об этом семья размышляла еще до февраля 2022-го, а после начала большой войны это желание только усилилось, рассказывал Мирошниченко в студии Сніданок 1+1. Об усыновлении думает ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник с женой. Украинцы могут оформить опеку и попечительство над ребенком. В этих случаях опекун или попечитель принимает ребенка в семью и становится его законным представителем только до совершеннолетия. Обычно такое право получают родственники ребенка.

А можно стать для ребенка приемной семьей, которая добровольно взяла на воспитание и совместное проживание от одного до четырех приемных детей. Такая семья должна обеспечить все потребности и интересы ребенка до его совершеннолетия. Воспитанники должны достичь 18-летнего возраста до того времени, как родители станут пенсионерами. А если семья или лицо согласны заниматься воспитанием пяти и более детей, то это уже детский дом семейного типа. Кроме этого, помочь ребенку можно в течение более короткого срока, а именно трех — шести месяцев. Это патронат, и касается он новорожденных малышей, от которых отказались родители, беспризорных, тех, у кого пропали или умерли родители и т. п.

Оксана Жолнович министр социальной политики

« Наша основная задача — сделать все, чтобы ребенок, оставшийся без родителей, мог как можно скорее попасть либо к родственникам, либо к патронатным или приемным воспитателям. Именно семейное воспитание для ребенка является наиболее привычным и наименее травматичным, поэтому работаем над устройством детей в семьи», — подчеркивает министр социальной политики Оксана Жолнович.