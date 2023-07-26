Что такое «круг сиротства» и как его разорвать 26 июля, 17:05

На каких этапах образуется так называемый «круг сиротства», почему это повторяется с детьми снова и снова, и как им можно помочь

Настя не знала родительской любви, потому что мать бросила ее еще младенцем. Годы скитаний по интернатам и приемным семьям сделали свое дело — Настя выросла, но не повзрослела. Создала собственную семью, но и в ней не была счастливой. Это только одна история из тысяч. Так происходит почти с каждым ребенком, который попадает в так называемый «круг сиротства».

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За 10 лет длительной работы наших психологов и всей команды фонда в интернатных учреждениях и непосредственного общения с детьми, у нас сформировался немалый опыт и видение того, на каких этапах образуется так называемый «круг сиротства», почему это повторяется с детьми снова и снова, и как им можно помочь.

Девочка Настя родилась у молодой женщины, которая страдала от алкогольной зависимости и не имела ни моральной, ни финансовой поддержки семьи. Поэтому она оставила дочь в роддоме. Это первый этап «круга сиротства» — когда девочка-подросток, или молодая женщина, чаще всего, из такой семьи, где не заботились о ней, ее здоровье, психологическом состоянии и сексуальном образовании, беременеет и оставляет новорожденного ребенка в роддоме. Это может быть также обусловлено тем, что девушка не готова к материнству как психологически, так и материально, а также не имеет примера положительного материнства и не имеет поддержки со стороны.

Если бы с мамой Насти на раннем этапе активно велась комплексная работа с психологами и другими специалистами, этого можно было бы избежать. Настя могла бы остаться с мамой, которая получала бы и медицинскую, и психологическую поддержку, и материальную.

Чтобы работать с первым этапом психологи вели отдельные случаи и помогали таким девушкам. Мы также проводили проект Health education, в рамках которого проводили уроки по сексуальному образованию для подростков и в наших планах есть реализация масштабного проекта «Мам», который направлен на профилактику раннего социального сиротства и предусматривает психологическое сопровождение будущих мам.

Большинство потенциальных усыновителей хотят взять ребенка до 3-х лет

Во время второго этапа «круга сиротства» ребенок попадает в детский дом и если его не усыновляют или не берут под опеку в раннем возрасте, его шансы найти родных уменьшаются. Статистика показывает, что большинство потенциальных усыновителей хотят взять ребенка до 3-х лет. Это еще одно направление, с которым мы работаем — работа со стереотипами и страхами, из-за которых чем старше ребенок, тем меньше его хотят усыновлять. Скорее всего, такой ребенок будет попадать из одного интерната в другой, пока не достигнет совершеннолетия.

Так случилось с нашей Настей — младенцем она попала в детский дом. Наши специалисты говорят, что на этом этапе у ребенка произошло нарушение психофизиологического и интеллектуального развития, а также нарушение привязанности. Чем дольше малыш без любящей семьи, тем дальше все это ухудшается с каждым последующим годом пребывания ребенка в учреждении. Этого можно избежать и в дальнейшем исправить, если найти семейную форму воспитания — удочерить, взять под опеку или попасть в приемную семью. Настя прожила так до 12 лет — ее переводили из одного институционального учреждения в другое. И только в 12 лет она попала в детский дом семейного типа.

Здесь она впервые учится жить в новой для себя форме — «семья», учится взаимодействовать с родителями-воспитателями, находить общий язык с другими детьми в этой семье. Жизнь в институциональном учреждении и в семье сильно отличается, к чему особенно трудно привыкнуть в подростковом возрасте. В этой семье Насте пришлось пережить еще одну потерю — умерла ее новая мама. После этого девочка попала в другую семью, где отношения не сложились и она снова едва не осталась в одиночестве. Но нашлась третья семья, в которую забрали Настю, где этого ребенка приняли, поняли и дали заботу и поддержку, насколько это было возможно.

Наши психологи говорят, что на этапе адаптации ребенка в новой семье важно обеспечить психологическое сопровождение и для него, и для родителей-воспитателей и других детей в семье. Иначе есть большой риск, что ребенок в новой семье повторит судьбу Насти.

Сейчас Настя молодая женщина и она уже находится на третьем этапе «круга сиротства» — наши психологи ее поддерживают, она знает, что мы ее опора и она может в любой момент обратиться к нам за любой помощью и поддержкой. Мы стараемся сделать так, чтобы девушка не запустила «круг», а остановила на этом этапе и смогла создать свою счастливую семью.

Третий этап наступает по завершению интерната, когда выпускники почти не имеют навыков эффективной коммуникации и часто испытывают трудности в социализации из-за длительного пребывания в закрытом учреждении интернатного типа. У этих молодых людей не было примера модели семьи, из-за чего им трудно строить отношения, обычно у них проблемы с доверием и ответственностью. Мы видим своей задачей поддержать их и помочь подготовиться к самостоятельной жизни. С такой целью мы работаем над созданием малого группового дома «Спільнота», который обеспечит условия, максимально приближенные к семейным и комплексную поддержку в рамках формационной программы для молодежи, которая растет без родных.

Возможно, именно из-за того, что когда Настя была ребенком, еще не было такой психологической работы с сиротами, девушка потерпела неудачу в создании собственной семьи. Настя встретила парня, у них завязались романтические отношения, впоследствии пара поженилась. Но молодая семья распалась через 2 года. Конечно, такое происходит и с молодыми людьми, которые выросли в любящих и счастливых семьях. Но пережить такие моменты всегда легче, когда есть надежный тыл и поддерживающее окружение. Тогда и двигаться дальше легче. Это то, что мы стараемся на данном этапе создать для Насти — чтобы ее будущее было светлым, несмотря на пережитые травмы и потери прошлого.

Собственно, из-за отсутствия понимания базовой модели семьи, дети часто повторяют негативный сценарий родителей, рано начинают половую жизнь и становятся родителями в юном возрасте. Вот здесь, на четвертом этапе, ярко выражено такое явление как «двойное сиротство». Когда молодые родители, которых в детстве тоже оставили в роддоме, повторяют то же самое с собственными детьми и таким образом продолжают круг сиротства.

Психологи отмечают, что существует ошибочное мнение о том, что после наступления совершеннолетия и выпуска из детского дома семейного типа или из институционального учреждения, ребенок становится взрослым и не нуждается в поддержке и помощи.

Разорвать круг сиротства и повлиять на эту проблему можно путем внедрения комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий жизни детей, поддержку семей и социальную адаптацию. Для этого нужна разноплановая и комплексная помощь на уровне различных институтов.

Прежде всего, важно обеспечить надлежащие социальные услуги в общинах и на государственном уровне, которые включают в себя качественную индивидуальную социальную, психологическую, материальную помощь.

Во-вторых, как на государственном, так и на местном уровне следует популяризировать создание семейных форм устройства (опека, патронатная семья, детский дом семейного типа, усыновление). Это бы позволило большему количеству детей, которые остались без родных и все же попали в интернат, минимизировать влияние такого опыта и расти в условиях, максимально приближенных к семейным, рядом с безопасными взрослыми. Вот почему чрезвычайно важна ДИ-реформа, которая говорит о том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семейной среде. Параллельно также должна вестись работа с общественностью для преодоления стереотипов о детях-сиротах и о процессе усыновления. Ведь многие мифы и представления на эти темы рождаются от недостаточного количества информации.

В-третьих, следует объединять усилия и создавать возможности для комплексной поддержки, развития и социальной адаптации подростков, выпускников институциональных учреждений. Задача общественных и благотворительных организаций — заботиться о защите наилучших интересов детей, объединяя усилия с органами государственной власти.

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