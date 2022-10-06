Опасно для пленных. Начальник штаба полка Азов призвал СМИ не публиковать детали об издевательствах россиян 6 октября, 13:10 Богдан Кротевич рассказал, почему нельзя рассказывать публично об условиях в плену (Фото:скриншот видео пресс-конференции)

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич призвал СМИ не публиковать детали об издевательствах россиян над пленными, поскольку это может им навредить, а также оказывает давление на их семьи.

«Со всеми выходящими из плена работают Генеральная прокуратура Украины, представители миссии ООН, представители Службы безопасности, представители Главного управления разведки. Они все собирают показания. … Это не освещается для того, чтобы находящиеся до сих пор в плену бойцы от этого не пострадали, а они могут от этого пострадать», — заявил Кротевич.

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Он также подчеркнул, что, ставя бойцу вопрос о пытках, не нужно забывать о семьях 2,5 тысячи защитников Мариуполя.

«И когда они слышат ответы, что происходит там, это на них давление такое, какое я, например, раньше не понимал», — сказал начальник штаба полка Азов.

Он также привел пример, который назвал наиболее «безобидным» из того, что произошло.

«Когда был комментарий, что все ходят с бородами и небритые, сразу же после этого пришли и всех побрили налысо, сбрили бороды», — рассказал Кротевич, подчеркнув, что есть примеры гораздо хуже.

Он также сказал, что расспрашивать о деталях вышедших из плена не стоит, потому что охранники пленных знают их в лицо.

«Допустим, я вышел из одной камеры с другим человеком, дал интервью, а он знает меня в лицо, и он может повлиять физически или психологически на моего побратима, потому что мы прожили четыре месяца вместе», — объяснил Кротевич.