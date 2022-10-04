На сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка Азов

4 октября, 10:17
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Командиры полка Азов проведут онлайн пресс-конференцию 6 октября (Фото:Коллаж НВ / Фото предоставлены полком Азов)

Командиры полка Азов проведут онлайн пресс-конференцию 6 октября (Фото:Коллаж НВ / Фото предоставлены полком Азов)

В ближайший четверг, 6 октября, на сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка АЗОВ.

В пресс-конференции примут участие:

  • Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка АЗОВ
  • Богдан «Тавр» Кротевич, начальник штаба полка АЗОВ
  • Иван «Игнат» Игнатьев, заместитель командира полка АЗОВ по тыловому обеспечению
  • Илья " Гендальф" Самойленко, офицер разведки полка АЗОВ

Видео дня

Пресс-конференция посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников Азовстали и процессу реабилитации освобожденных азовцев.

Пресс-конференция начнется в 12:00.

Представителям медиа, желающим задать вопрос командирам Азова, необходимо заполнить ОНЛАЙН ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ. Регистрация для СМИ завершается в среду, 5 октября, в 19:00.

В 10:00 6 октября все зарегистрировавшиеся представители медиа получат ссылку на группу в Telegram, где можно будет задать свои вопросы участникам пресс-конференции. Вопрос во время события озвучит модератор.

Прямая трансляция мероприятия будет проходить на сайте NV.ua, а также на YouTube — канале издания и на странице НВ в Facebook.

Редактор: Юлия МакГаффи

Теги:   Полк Азов Национальная гвардия Украины (НГУ)

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