На сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка Азов
Командиры полка Азов проведут онлайн пресс-конференцию 6 октября (Фото:Коллаж НВ / Фото предоставлены полком Азов)
В ближайший четверг, 6 октября, на сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка АЗОВ.
В пресс-конференции примут участие:
- Никита Надточий, исполняющий обязанности командира полка АЗОВ
- Богдан «Тавр» Кротевич, начальник штаба полка АЗОВ
- Иван «Игнат» Игнатьев, заместитель командира полка АЗОВ по тыловому обеспечению
- Илья " Гендальф" Самойленко, офицер разведки полка АЗОВ
Пресс-конференция посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников Азовстали и процессу реабилитации освобожденных азовцев.
Пресс-конференция начнется в 12:00.
В 10:00 6 октября все зарегистрировавшиеся представители медиа получат ссылку на группу в Telegram, где можно будет задать свои вопросы участникам пресс-конференции. Вопрос во время события озвучит модератор.
Прямая трансляция мероприятия будет проходить на сайте NV.ua, а также на YouTube — канале издания и на странице НВ в Facebook.