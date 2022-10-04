На сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка Азов 4 октября, 10:17 Командиры полка Азов проведут онлайн пресс-конференцию 6 октября (Фото:Коллаж НВ / Фото предоставлены полком Азов)

В ближайший четверг, 6 октября, на сайте NV.ua состоится онлайн-пресс-конференция командиров полка АЗОВ.

В пресс-конференции примут участие:

Никита Надточий , исполняющий обязанности командира полка АЗОВ

, исполняющий обязанности командира полка АЗОВ Богдан « Тавр» Кротевич , начальник штаба полка АЗОВ

, начальник штаба полка АЗОВ Иван «Игнат» Игнатьев , заместитель командира полка АЗОВ по тыловому обеспечению

, заместитель командира полка АЗОВ по тыловому обеспечению Илья " Гендальф" Самойленко, офицер разведки полка АЗОВ

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Пресс-конференция посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников Азовстали и процессу реабилитации освобожденных азовцев.

Пресс-конференция начнется в 12:00.

Представителям медиа, желающим задать вопрос командирам Азова, необходимо заполнить ОНЛАЙН ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ. Регистрация для СМИ завершается в среду, 5 октября, в 19:00.

В 10:00 6 октября все зарегистрировавшиеся представители медиа получат ссылку на группу в Telegram, где можно будет задать свои вопросы участникам пресс-конференции. Вопрос во время события озвучит модератор.

Прямая трансляция мероприятия будет проходить на сайте NV.ua, а также на YouTube — канале издания и на странице НВ в Facebook.