Депутату Госдумы РФ сообщили о подозрении из-за голосования о вводе войск оккупантов в Украину, в Киеве у него обнаружили 11 квартир

13 декабря, 12:59
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Действующего депутата Госдумы РФ подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (Фото:Don Romeo/Flickr)

Действующего депутата Госдумы РФ подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (Фото:Don Romeo/Flickr)

Представители Нацполиции сообщили о подозрении депутату Госдумы РФ за посягательство на территориальную целостность Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, действующий российский депутат 1968 года рождения поддержал на голосовании предоставление разрешения на ввод войск РФ в Украину.

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Уточняется, то он является уроженцем Мариуполя Донецкой области, который российские оккупанты захватили после боев за город, уничтожив практически всю жилую и критическую инфраструктуру и убив десятки тысяч мирных жителей.

По данным следствия, подозреваемый депутат российской Госдумы является владельцем 11 квартир в Киеве. Это удалось обнаружить во время восьми обысков, в ходе которых нашли оригиналы документов на владение недвижимостью.

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В этом году депутат также был награжден медалью «за отвагу» и «боевой» медалью «за освобождение Мариуполя» приказом так называемого главы «ДНР» Дениса Пушилина.

Накануне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину депутаты Госдумы страны-агрессора России поддержали признание «независимости» группировок «Л/ДНР», а затем дала зеленый свет вводу оккупационной армии на территорию Украины.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госдума РФ Подозрение Война России против Украины

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